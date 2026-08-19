Por: El Espectador

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Después de tres días de intenso operativo, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Sandy Astrid Senere Ruiz, de 59 años, quien había sido reportada como desaparecida tras el accidente ocurrido entre dos embarcaciones en el embalse de Tominé, en el municipio de Guatavita, Cundinamarca. El hallazgo fue confirmado por el alcalde de Guatavita, Aldemar Cortés, al cierre de una operación en la que participaron la Armada Nacional, Bomberos de Cundinamarca, Policía y otros organismos de socorro, según información publicada por El Espectador.

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El suceso tuvo lugar a las 11:39 a. m. del lunes 17 de agosto, cuando Senere Ruiz viajaba en una embarcación junto con otras tres personas. Luego de la colisión, la nave en la que se desplazaban se hundió. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente al llamado, logrando rescatar con vida a los otros tres ocupantes, quienes portaban chalecos salvavidas y presentaron cuadros de hipotermia. Fueron atendidos y estabilizados en el lugar por los rescatistas, siempre de acuerdo con el reporte del medio citado.

Durante la búsqueda, las unidades desplegaron un operativo coordinado que incluyó el uso de botes, equipos de buceo especializados y tecnología con sonar para rastrear el fondo del embalse. Según la Armada Nacional, se identificaron tres puntos de interés en el agua, descartando dos de ellos en los días anteriores, hasta que este miércoles las labores se centraron en el tercero, en donde finalmente se ubicó la embarcación sumergida y se encontró el cuerpo de la mujer. El rescate fue posible luego de nueve inmersiones conjuntas entre la Armada y Bomberos de Cundinamarca, con el apoyo de otros municipios como Sopó, Zipaquirá, Mesitas del Colegio, Chocontá y Villapinzón, así como Policía, Defensa Civil y equipos expertos en salvamento subacuático.

Sobre las causas del accidente, las autoridades continúan adelantando la investigación. Una hipótesis preliminar plantea que una soga usada para deportes acuáticos habría terminado enredada en la otra embarcación, lo que habría ocasionado tanto el choque como el hundimiento posterior. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada y permanece bajo estudio en la Fiscalía General de la Nación, que asumió el caso y deberá esclarecer cómo ocurrieron los hechos en el embalse de Tominé.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué detalles se conocen sobre el accidente en el embalse de Tominé en Guatavita?

El accidente sucedió a las 11:39 a. m. del lunes 17 de agosto, cuando dos embarcaciones colisionaron en el embalse de Tominé, en Guatavita. La embarcación en la que viajaban Sandy Astrid Senere Ruiz y otras tres personas se hundió tras el choque. Los otros ocupantes sobrevivieron gracias a los chalecos salvavidas y fueron auxiliados de inmediato. Las labores de búsqueda permitieron ubicar a la mujer tras tres días de operativo conjunto de varias entidades.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre las causas del accidente en el embalse?

De acuerdo con el informe de las autoridades, una de las hipótesis preliminares menciona que una soga, usada para deportes acuáticos, podría haberse enredado con la otra embarcación, generando así la colisión y el subsiguiente hundimiento. Sin embargo, dicha versión todavía está siendo verificada por la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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