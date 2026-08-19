Por: El Espectador

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Jorge Camilo Gnecco Espinosa, hijo del conocido empresario Jorge Gnecco, fue llevado ante la Fiscalía General de la Nación debido a su presunta implicación en el uso de documentos fraudulentos para tomar el control de dos empresas familiares con sede en Santa Marta, Magdalena. De acuerdo con la investigación realizada por el ente acusador, tras el fallecimiento de su padre, Gnecco Espinosa habría creado y empleado actas falsas de juntas extraordinarias que supuestamente ocurrieron en enero de 2011. Sin embargo, su madre, María del Pilar Espinosa, quien era socia gestora de las compañías en cuestión, ni fue convocada ni participó en dichas reuniones.

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Como resultado de estos hechos, la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá lo imputó en su ausencia por varios delitos, a saber: obtención de documento público falso agravada por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; fraude procesal, también en concurso homogéneo y sucesivo; y estafa agravada por el monto involucrado. De acuerdo con la Fiscalía, las supuestas actas fueron presentadas ante la Cámara de Comercio de Santa Marta y sirvieron para transformar la naturaleza jurídica de las sociedades —originalmente en comandita— en sociedades por acciones simplificadas. Asimismo, estas maniobras permitieron modificar los estatutos y designar a Gnecco Espinosa como gerente y representante legal de las empresas.

La Fiscalía sostiene que, mediante estas acciones, Gnecco Espinosa habría excluido a su madre de la administración y gestión de las empresas, perjudicando no solo sus intereses económicos, sino también los de sus hermanas, quienes eran menores de edad en ese momento. Otro punto relevante es que, según las indagaciones, cuando presuntamente se celebraron las supuestas juntas, María del Pilar Espinosa estaba en Bogotá y su hijo se encontraba fuera del país, elementos considerados en el avance del proceso judicial.

Por otro lado, de acuerdo con información del medio Cuestión Pública y el informe ‘La Maldita Tierra’ elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Jorge Gnecco padre fue señalado como uno de los responsables de facilitar la expansión del paramilitarismo en el departamento del Cesar a finales de los años 90 y principios de los 2000. El informe revela que sostuvo encuentros personales con líderes paramilitares como Carlos Castaño, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Francisco Gaviria, alias ‘Mario’, para pedirles protección armada de sus propiedades frente a amenazas de la guerrilla.

Durante esa época, Jorge Gnecco era dueño de Agropecuaria El Tambor, una extensa finca ganadera, y de la empresa Carbomar Limitada, dedicada a la comercialización y transporte de carbón, ambas actualmente administradas por sus hijos. Gnecco fue asesinado el 11 de agosto de 2001, hecho atribuido a una venganza relacionada con el control de rutas y puertos claves para el tráfico de cocaína, en disputa con su entonces aliado, alias ‘Jorge 40’, según el mismo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.

¿Cómo fue el proceso de judicialización contra Jorge Camilo Gnecco Espinosa según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Jorge Camilo Gnecco Espinosa fue judicializado por la presunta elaboración y uso de actas fraudulentas de juntas extraordinarias que sirvieron para asumir el control de dos compañías familiares. El proceso incluyó la imputación de delitos como obtención de documento público falso agravada, fraude procesal y estafa agravada, basándose en pruebas como el registro de las actas ante la Cámara de Comercio de Santa Marta y la exclusión de su madre y hermanas de la administración.

¿Qué significa 'concurso homogéneo y sucesivo' en derecho penal colombiano?

El término 'concurso homogéneo y sucesivo' en derecho penal hace referencia a la comisión reiterada de un mismo delito en varios momentos diferentes, lo que implica que una persona ha ejecutado varios delitos de la misma naturaleza en distintas oportunidades a lo largo del tiempo. En el caso de Jorge Camilo Gnecco Espinosa, se le imputó en concurso homogéneo y sucesivo por la presunta repetición de delitos como el fraude procesal y la obtención de documento falso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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