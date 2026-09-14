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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido un reporte en el que anticipa un incremento significativo de las lluvias durante esta semana de septiembre, haciendo especial énfasis en los días jueves 17 y viernes 18. Según la información, estas precipitaciones serán especialmente fuertes en las zonas de occidente y noroccidente del país, afectando varios departamentos que se consideran históricamente vulnerables ante eventos meteorológicos de este tipo.

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Este aumento de lluvias, de acuerdo con el aviso del IDEAM, obedece al tránsito de una onda tropical por el territorio nacional. Una onda tropical es un fenómeno meteorológico que consiste en una perturbación atmosférica que, en su paso, favorece condiciones de mayor humedad, originando lluvias e incluso tormentas eléctricas y vientos intensos. Aunque el fenómeno tendrá mayor repercusión en el norte del país, así como en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé que el occidente también presente incrementos notables en los niveles de precipitación.

Para el jueves 17 de septiembre, el IDEAM pronostica lluvias en regiones del océano Pacífico, en especial Chocó, Valle del Cauca y Cauca, además de sectores de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Santanderes, el Eje Cafetero y el occidente de Boyacá. No obstante, la situación podría tornarse más compleja el viernes 18, cuando se aguardan lluvias de mayor intensidad en Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca.

Ante este panorama, el IDEAM recomienda extremar las precauciones en particular en los departamentos del Pacífico, como Chocó y Valle del Cauca, donde la persistencia de las lluvias podría desencadenar crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y dificultades en la movilidad de las vías rurales y zonas de ladera. Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse informada por medio de reportes oficiales y evitar transitar por sitios de alto riesgo, especialmente cerca de ríos y quebradas. Además, durante episodios de tormentas eléctricas se aconseja buscar refugio seguro, evitar proximidad a elementos metálicos, árboles y cuerpos de agua, y desconectar equipos eléctricos para prevenir accidentes.

Finalmente, el IDEAM subraya la importancia de la prevención y la vigilancia continua ante estos escenarios climáticos, que pueden tener impacto considerable en la movilidad, la integridad de las comunidades y la infraestructura en las zonas mencionadas.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el aumento de lluvias según el IDEAM?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los departamentos más afectados por el incremento de las lluvias serán Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Córdoba, así como sectores del océano Pacífico y el noroccidente del país. Otras regiones como Bolívar, Sucre, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Santanderes y el Eje Cafetero también se incluyen dentro de los territorios con pronóstico de lluvias fuertes, principalmente para el jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

¿Qué recomendaciones da el IDEAM ante la probabilidad de crecientes súbitas y deslizamientos?

El IDEAM aconseja a la ciudadanía extremar las precauciones especialmente en zonas rurales y de ladera, y evitar transitar por áreas susceptibles a inundaciones y deslizamientos. Recomienda prestar atención a los reportes de autoridades locales, mantenerse alejados de ríos y quebradas durante lluvias intensas y buscar refugios seguros ante tormentas eléctricas. Desconectar equipos eléctricos y evitar permanecer cerca de árboles o estructuras metálicas son medidas también sugeridas para prevenir incidentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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