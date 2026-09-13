Por: El Espectador

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En la gastronomía colombiana, la diferencia entre peto y mazamorra paisa es una de las discusiones más comunes en torno a las preparaciones tradicionales. Para abordar esta pregunta, es fundamental entender que el término mazamorra abarca una variedad de recetas, tanto saladas como dulces, dependiendo de la región en Colombia. Por ello, la comparación más precisa se da entre el peto y la mazamorra paisa, pues ambas coinciden en ser variaciones dulces y tienen a la base el maíz blanco trillado como ingrediente principal.

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Estas dos delicias tienen la particularidad de considerarse bebidas tradicionales, a pesar de necesitar cuchara para su consumo. Se caracterizan porque el líquido en el que se cocina el maíz es tan importante como los granos mismos, y suelen servirse tibias o frías. Esto las diferencia de una sopa, ya que la temperatura es un factor esencial: mientras la sopa se sirve caliente, tanto el peto como la mazamorra paisa se disfrutan tibios y hasta bien helados.

En el caso del peto, la preparación consiste en cocinar el maíz blanco trillado en agua y leche, o solo en leche. Se le adicionan especias como clavo y canela para aportar aroma y sabor, además de una cucharada de azúcar y, al momento de servir, suele acompañarse con bocadillo, panela raspada, alfandoque o panelita, lo que refuerza su perfil dulce. Todos estos elementos hacen del peto una experiencia gustativa compleja y aromática.

Por su parte, la mazamorra paisa también emplea maíz blanco trillado, pero se cuece únicamente en agua, sin agregar especias. Se utiliza bicarbonato de sodio para que los granos se expandan, lo cual modifica su textura. Una vez cocidos, los granos se sirven junto con el líquido denominado claro, y la dulzura se incorpora al acompañar la bebida/postre con bocadillo o panela en el momento de consumir, lo que la convierte en un refresco especial.

En tiempos recientes, se ha popularizado la denominación mazamorra paisa en ocasiones donde antes se empleaba el término peto, fenómeno atribuido a la proliferación de carritos callejeros que venden esta preparación. Sin embargo, la diferencia esencial sigue estando en el líquido en que se cocina el maíz y la presencia o ausencia de especias. Además, está surgiendo la costumbre de agregar queso rallado a la mazamorra, aportando un sabor entre dulce y salado que demuestra la capacidad de estas recetas para mutar y adaptarse.

¿Cuál es la diferencia principal entre peto y mazamorra paisa?

La diferencia central radica en el líquido utilizado para cocinar el maíz y en la presencia de especias. El peto se hace con agua y leche, además de especias como clavo y canela, mientras que la mazamorra paisa se cocina solo en agua y omite las especias, pero incorpora bicarbonato de sodio y suele servirse con dulces acompañantes al final.

¿Por qué el peto y la mazamorra paisa se consideran bebidas y no postres?

Ambas se consideran bebidas tradicionales porque, aunque se comen con cuchara, el líquido cocido junto al maíz es fundamental y forman una mezcla con textura intermedia. Además, suelen servirse tibias o frías, lo que las aleja de la categoría de las sopas calientes y les da su lugar en la cultura culinaria como bebidas refrescantes y dulces.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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