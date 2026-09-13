Por: El Espectador

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La cocina colombiana se destaca por su sabor, versatilidad y la facilidad con la que adapta ingredientes cotidianos en recetas nutritivas y económicas. Un ejemplo representativo es una lasaña elaborada a base de atún y huevos, una opción ideal tanto para quienes buscan ahorrar, como para quienes disfrutan reinventando clásicos. Esta preparación, según la información proporcionada, requiere apenas de quince minutos de preparación y diez minutos de cocción, lo que la hace especialmente práctica para el día a día, y rinde para dos porciones.

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La receta recurre a ingredientes comunes: tres huevos, una lata de atún, media cebolla cabezona finamente picada, un cuarto de taza de pasta de tomate y queso mozarela. El procedimiento inicia batiendo los huevos en un tazón y preparando con ellos pequeñas tortillas, que cumplirán la función de capas en la lasaña. El número de tortillas dependerá de la cantidad de mezcla disponible y del tamaño de las mismas, permitiendo así que cada quien ajuste la receta a su gusto.

El relleno exige sofreír la cebolla en un poco de aceite, incorporar el atún desmenuzado y la pasta de tomate, añadiendo sal y pimienta al gusto. Este guiso aporta el sabor característico al plato. El ensamblaje implica alternar capas de tortilla de huevo con el guiso de atún y cebolla, junto con queso mozarela esparcido generosamente entre cada una de las capas. Para finalizar, una última capa de queso corona el plato y se lleva al horno durante quince minutos a 180 grados Celsius, permitiendo que el queso se gratine y funda, un detalle que realza la textura y el sabor.

Respecto al contexto histórico, el atún tiene una tradición milenaria, datando su uso desde la Era primaria; sin embargo, fue Nicolas Appert quien, a finales del siglo XVIII, descubrió la conservación de alimentos mediante el calor en recipientes herméticos. De acuerdo con la información proporcionada, este avance convirtió al atún en un ingrediente fundamental en la despensa moderna, ideal para ensaladas, tortas y múltiples recetas, tanto con verduras calientes como frías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se hace la lasaña de atún con tortillas de huevo paso a paso?

Para preparar la lasaña de atún con tortillas de huevo, primero se baten los huevos y se cocinan en forma de tortillas. Luego se prepara el relleno sofriendo cebolla, añadiendo atún y pasta de tomate, con sal y pimienta al gusto. El armado consiste en alternar capas de tortilla, mezcla de atún y queso mozarela, terminando con más queso para gratinar en horno a 180 °C por 15 minutos.

¿Por qué el atún es un ingrediente versátil en la cocina colombiana?

El atún es versátil debido a que puede conservarse por largos períodos gracias al proceso de envasado hermético descubierto en el siglo XVIII. Esto permite su inclusión en diversas recetas como ensaladas, tortas y mezclas con verduras frías o calientes, siendo un componente fácil de usar y combinar en la gastronomía colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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