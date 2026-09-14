Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Dos dragonenantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron suspendidos e inhabilitados en una decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación, luego de determinar su responsabilidad por irregularidades durante una fiesta vallenata al interior de la cárcel La Paz, en Itagüí, Antioquia. Según la información expuesta por la Procuraduría, la celebración se desarrolló el 8 de abril de 2026 y contó con la participación del reconocido cantante Nelson Velásquez, hecho que despertó críticas públicas sobre la seguridad y control en el sistema penitenciario colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

Las sanciones impuestas recayeron sobre los dragonenantes Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, quienes, según el fallo de primera instancia, no cumplieron sus funciones fundamentales de vigilancia y control en el penal. El Ministerio Público identificó una omisión específica en el registro y control del ingreso de la agrupación musical, al no efectuar las correctas anotaciones en la minuta oficial del establecimiento penitenciario. De acuerdo con el reporte de la Procuraduría, los funcionarios estaban encargados de garantizar la seguridad al interior de la cárcel mediante revisiones, controles de acceso y registros, tareas que no fueron realizadas conforme a los protocolos.

La Procuraduría calificó las faltas de ambos funcionarios como graves y atribuyó su conducta a "culpa grave", subrayando el impacto social de los hechos. La entidad señaló que la omisión por parte de los funcionarios disciplinados "tuvo trascendencia social por generar desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, especialmente en el Inpec". Cabe destacar que la sanción fue reducida debido a una confesión realizada por Góez David y Vargas Rubio durante la investigación, tal como informó el ente de control. A su vez, la Procuraduría indicó que el proceso disciplinario contra otros involucrados sigue en trámite en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.

Dentro del proceso en curso, se investigan también posibles actos de ocultamiento de información y la existencia de irregularidades en uno de los informes oficiales rendidos tras el evento. La información sobre la investigación, las sanciones y el contexto fue citada de manera íntegra por El Espectador y se basa en los comunicados oficiales de la Procuraduría General de la Nación. Para obtener noticias ampliadas sobre justicia, derechos humanos y seguridad en Colombia, El Espectador recomienda visitar su sección Judicial.

¿Por qué fueron suspendidos los funcionarios del Inpec en la cárcel La Paz de Itagüí?

Según la Procuraduría General de la Nación, los dragonenantes Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio fueron suspendidos por incumplir sus deberes de control y registro en la cárcel La Paz durante una fiesta vallenata, al omitir controles de acceso e ingreso de la agrupación musical, lo cual fue calificado como falta grave por parte del ente de control.

¿Qué significa 'culpa grave' en términos disciplinarios de la Procuraduría?

'Culpa grave' es una calificación utilizada por la Procuraduría para describir una conducta en la que el funcionario incurre en una omisión o acción con un grado elevado de negligencia, lo que afecta de manera severa la confianza en las instituciones del Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.