Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente condena de Juliana Guerrero reabre el debate sobre la fiabilidad de los sistemas de control en la educación superior colombiana. Guerrero, exfuncionaria, fue sentenciada a tres años de prisión tras admitir su responsabilidad en un caso de fraude procesal, como detalla la información judicial consultada. El preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación se produjo después de que Guerrero reconociera haber inscrito en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) una serie de títulos académicos que realmente no había cursado.

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La pieza judicial señala como epicentro de este fraude a la Fundación Universitaria San José, donde Guerrero obtuvo diplomas y certificados sin asistir a clases ni cumplir con requisitos básicos como presentar las pruebas Saber Pro. La universidad, en su defensa, alegó haber sido víctima de una "red de fraude interno" orquestada por antiguos trabajadores, eximiéndose de responsabilidad directa ante los hechos que involucraron la gestión de sus títulos. Este escándalo pone en entredicho las barreras y métodos que tienen las instituciones para evitar que terceros se apropien de procesos internos y vulneren la legitimidad de los títulos emitidos.

La situación recuerda otros episodios similares que marcaron el sector educativo en Colombia. Un caso de gran repercusión fue el de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), señalada históricamente por reclamaciones de sus estudiantes y vinculada en 2019 a una investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación. En esa ocasión, se indagaron presuntas irregularidades relacionadas con convenios de ciencia y tecnología financiados a través de regalías cuyo monto superó los $43.000 millones en Córdoba.

Otra referencia obligatoria es la Fundación Universitaria San Martín, donde irregularidades financieras y administrativas derivaron en la intervención gubernamental. Este hecho fue el origen de la Ley 1740 de 2014, normativa diseñada para reforzar las funciones de inspección y vigilancia en el ámbito universitario.

Aunque los antecedentes no corresponden necesariamente al mismo esquema delictivo ni permiten generalizar responsabilidades, la condena de Guerrero obliga a repensar la efectividad de los mecanismos de control institucional. El manejo cuidadoso y transparente de los títulos académicos emerge, una vez más, como un desafío prioritario para preservar la calidad y credibilidad del sistema académico colombiano.

¿Por qué fue condenada Juliana Guerrero y qué papel jugó la Fundación Universitaria San José?

Juliana Guerrero fue condenada por fraude procesal, luego de aceptar haber presentado títulos académicos irregulares en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). Los documentos falsos provenían de la Fundación Universitaria San José, que argumentó haber sufrido una "red de fraude interno" impulsada por exempleados.

¿Qué antecedentes existen sobre fraudes o irregularidades en universidades de Colombia?

Existen antecedentes que involucran a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), investigada por la Procuraduría General de la Nación en 2019, y a la Fundación Universitaria San Martín, que fue intervenida por el gobierno tras un escándalo financiero. Estos casos han impulsado reformas como la Ley 1740 de 2014 para mejorar la supervisión de la educación superior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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