Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia es un país donde la amenaza sísmica varía considerablemente según la región, debido a su ubicación en una zona geológicamente activa. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), existe un modelo que permite identificar las áreas con mayor probabilidad de sismos y estimar los posibles efectos que podrían tener futuros terremotos en el territorio nacional. La distribución del riesgo no es homogénea: los mapas oficiales señalan que en el occidente y nororiente de Colombia existe una mayor amenaza. En contraste, otras zonas presentan condiciones que se consideran intermedias o bajas en cuanto al riesgo sísmico.

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Dentro de las regiones más vulnerables destacan la costa Pacífica y departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Asimismo, sectores del Eje Cafetero, Antioquia, Santander y Norte de Santander, junto con áreas de la Cordillera Oriental, figuran entre los lugares donde un posible terremoto podría sentirse con más fuerza. Es importante aclarar que existen territorios con amenaza sísmica intermedia—por ejemplo, extensas zonas de Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y algunos sectores adicionales de Antioquia. Aunque la catalogación sea menor, estos lugares no están exentos de sismos significativos, simplemente presentan una amenaza estimada diferente, según el modelo del SGC.

Uno de los sitios clave en el análisis de la actividad sísmica nacional es el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”. Esta zona, situada en el departamento de Santander cerca de Los Santos, se caracteriza por una notable concentración de movimientos sísmicos, siendo reconocida por su alta actividad. Si bien la frecuencia de estos eventos naturales es alta, los registros no permiten predecir cuándo podría presentarse un terremoto de gran magnitud allí.

En términos de ciudades, varios de los principales centros urbanos del país están ubicados en territorios con amenaza sísmica alta o intermedia. Entre ellas se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales y Armenia, aunque la intensidad del riesgo puede variar incluso dentro de cada municipio.

La explicación de esta elevada actividad sísmica está relacionada directamente con la ubicación tectónica de Colombia. El territorio nacional se emplaza en un área donde confluyen la placa de Nazca, la placa del Caribe y la placa Suramericana, además de contener numerosas fallas geológicas. En el occidente del país ocurre el fenómeno de subducción, proceso en que la placa de Nazca se desliza bajo la placa Suramericana, contribuyendo notablemente al registro frecuente de temblores en esa región.

Actualmente, no existe un método científico capaz de anticipar con precisión cuándo y dónde ocurrirá un terremoto; sin embargo, los estudios del SGC consiguen identificar aquellas zonas con mayor exposición, facilitando así la toma de medidas de prevención y reducción de impactos en Colombia.

¿Cuáles son las regiones con mayor amenaza sísmica en Colombia?

Según el Servicio Geológico Colombiano, las zonas con mayor amenaza sísmica en Colombia comprenden principalmente la costa Pacífica y los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, así como sectores del Eje Cafetero, Antioquia, Santander y Norte de Santander. Además, ciertas áreas de la Cordillera Oriental también registran altos niveles de riesgo sísmico.

¿Por qué ocurre tanta actividad sísmica en Colombia?

La alta actividad sísmica en Colombia se debe a su ubicación tectónica, donde interactúan la placa de Nazca, la placa del Caribe y la placa Suramericana. A esto se suman numerosas fallas geológicas y el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la Suramericana, especialmente en el occidente del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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