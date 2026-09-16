Por: El Espectador

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El exjuez penal militar Javier Ardila Arias fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación debido a señalamientos de haber solicitado, presuntamente, la suma de 40 millones de pesos colombianos a un capitán del Ejército Nacional. Según informó el organismo judicial, este dinero habría sido exigido a cambio de favorecer al oficial en un proceso legal abierto en su contra, en hechos que ocurrieron en abril de 2025. La acusación se deriva de la investigación realizada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien estableció que Ardila Arias se habría reunido con el capitán el 7 de abril en una cantina de Florencia, en el departamento del Caquetá. En ese encuentro, al parecer, fue donde el exjuez habría hecho la solicitud económica directamente al uniformado, a cambio de un beneficio judicial personalizado.

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De acuerdo con la misma fuente, este no habría sido el único acercamiento. El funcionario judicial, tres días después del primer encuentro, supuestamente volvió a reunirse con el capitán para insistir en la petición de dinero. Estos hechos cobraron relevancia debido a que el proceso relacionado tenía su origen en una operación militar del 11 de marzo de 2025 en zona rural de San José del Fragua, también en Caquetá. En esa intervención militar, durante sobrevuelos de vigilancia enfocados en combatir organizaciones ilegales dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas, las autoridades avistaron individuos armados vestidos con ropa camuflada. Posteriormente, la Fiscalía aclaró que estos hombres eran militares, quienes habrían reportado coordenadas diferentes a la posición real donde se encontraban, hecho que derivó en una investigación penal.

Como consecuencia de esta maniobra, tanto el capitán como dos suboficiales enfrentaron cargos por desobediencia y falsedad en documento público, bajo la supervisión judicial de Ardila Arias. El exjuez no dictó medida de aseguramiento en contra de los investigados, pero ante las supuestas exigencias de dinero, fue el mismo capitán quien denunció a Ardila Arias ante la Fiscalía. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de concusión, que consiste en exigir dinero o dádiva como condición para ejercer un cargo público. Toda la información citada en este texto provino de las comunicaciones oficiales de la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué fue imputado el exjuez penal militar Javier Ardila Arias en Colombia?

El exjuez Javier Ardila Arias fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por, presuntamente, exigir 40 millones de pesos a un capitán del Ejército Nacional a cambio de favores judiciales en un proceso penal. La acusación surgió tras investigaciones que apuntan a reuniones del exjuez con el oficial en Florencia, donde habría solicitado el dinero.

¿Qué significa el delito de concusión según la Fiscalía colombiana?

El delito de concusión, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, implica que un funcionario público exige dinero o cualquier tipo de dádiva, aprovecha su cargo para obtener un beneficio personal y condiciona su actuar a la entrega de esta suma o favor, como habría ocurrido en el caso del exjuez Ardila Arias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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