Gustavo Petro tuvo este martes el espacio de réplica para responder a los señalamientos que Abelardo de la Espriella hizo contra su Gobierno durante la alocución presidencial del domingo.

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El mandatario había atribuido a la administración anterior buena parte de las dificultades que enfrenta actualmente el país en materia fiscal y cuestionó el manejo del gasto y el endeudamiento durante el Gobierno Petro.

Petro, quien había anunciado que solicitaría el derecho a réplica después de escuchar el discurso, centró buena parte de su intervención en controvertir esas afirmaciones y defender las decisiones económicas adoptadas durante su administración.

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Durante su intervención, el expresidente también cuestionó las cuentas presentadas por De la Espriella y sostuvo que el actual mandatario estaba atribuyendo a su Gobierno responsabilidades que, según su versión, no correspondían.

Uno de los momentos que terminó llamando especialmente la atención ocurrió cuando Petro hizo referencia a un elemento gráfico que debía acompañar su explicación.

Acá, la réplica del expresidente:

“La gráfica que ven a mi espalda” y el cuadro que no apareció

En medio de su exposición, Petro hizo referencia a una gráfica que, según sus palabras, los espectadores podían ver detrás de él.

Sin embargo, el cuadro no apareció en pantalla durante ese momento de la transmisión, por lo que el expresidente terminó haciendo referencia a un elemento visual que los televidentes no pudieron observar.

El episodio desató comentarios en redes sociales, donde varios usuarios aprovecharon el momento para cuestionar la producción de la intervención.

Algunas de las publicaciones se centraron precisamente en la pregunta sobre cuál era la gráfica a la que Petro estaba haciendo referencia.

¿Cual cuadro es el que, según Petro, tenemos que ver? Jajajaj que porquería de producción🤣🤣🤣🤣 — Juan Carlos  (@jcbogotabisex) September 16, 2026

Otra persona comentó que Petro estaba diciendo en televisión nacional “la gráfica que ven a mi espalda” pese a que el elemento no aparecía en pantalla.

Esta bueno ver como Petro hace el ridiculo en television nacional diciendo “la grafica que ven a mi espalda” y nadie le puso la grafica 😂 — Pipe Rosas (@Pipe_rosas) September 16, 2026

Un tercer usuario cuestionó la producción de la transmisión y aseguró que Petro había hablado de cuadros y beneficios que no llegaron a mostrarse.

Esta bueno ver como Petro hace el ridiculo en television nacional diciendo “la grafica que ven a mi espalda” y nadie le puso la grafica 😂 — Pipe Rosas (@Pipe_rosas) September 16, 2026

Petro había anunciado cifras para defender su Gobierno

Más allá del episodio televisivo, la gráfica hacía parte del intento de Petro por respaldar con cifras su respuesta a los cuestionamientos fiscales de De la Espriella.

En su intervención, el expresidente defendió el manejo de las finanzas durante su administración y sostuvo que durante su Gobierno se atendieron obligaciones importantes, entre ellas compromisos relacionados con el Fondo Monetario Internacional, el subsidio a los combustibles y gastos derivados de la pandemia..

El cruce entre ambos mandatarios deja así una nueva disputa pública sobre las cifras y responsabilidades detrás de la situación fiscal del país.

En el caso de la intervención de Petro, el episodio de la gráfica terminó adquiriendo protagonismo en redes sociales porque el elemento visual al que hizo referencia no pudo ser visto por los televidentes en ese momento de la transmisión. Para muchos, un reflejo de su gobierno.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.