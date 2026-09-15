Por: El Espectador

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El Pacto Histórico proyecta cómo organizar la izquierda para las cruciales elecciones regionales de 2027. Según declaraciones del expresidente Gustavo Petro, citado por El Espectador, la primera acción será la celebración del congreso de la colectividad en los próximos meses. Este espacio reunirá a delegados elegidos "a voto limpio", es decir, por medio de un proceso de consulta abierto a toda la ciudadanía y coordinado con la organización electoral. Petro enfatizó que votar y firmar el día de la elección de delegados equivaldrá a afiliarse oficialmente al partido, incentivando la participación y la identificación ciudadana con esta fuerza política.

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Sin embargo, el partido atraviesa una etapa de discusión interna. Un sector liderado por la senadora Carolina Corcho propone que la militancia pueda manifestarse en torno a "tendencias" dentro de la propia agrupación, buscando así mayor pluralidad. Por su parte, otra corriente mayoritaria señala que esta posibilidad podría dividir al partido. Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y figura influyente del Pacto, expresó a El Espectador que, aunque existen diferencias de visiones y de interpretación política, estas deben resolverse internamente y de manera democrática en el congreso, minimizando la percepción de profundas divisiones.

La propuesta de escoger por voto popular las candidaturas que competirán para concejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones y hasta el propio congreso del partido cuenta con el respaldo público de la senadora Corcho y el representante Gabriel Becerra. Esta metodología de selección, empleada ya en las legislativas y presidenciales internas del Pacto en 2025, busca transparencia y legitimidad en la conformación de listas y candidatos. Becerra, en su intervención, afirmó que la consulta ciudadana, concertada con organizaciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, será clave para garantizar procesos claros y abiertos, ajustándose a los Estatutos de la colectividad.

La reciente reunión de líderes del Pacto Histórico en Santa Marta —donde participaron los senadores Iván Cepeda, Patricia Caicedo y Kevin Gómez— marcó un nuevo paso en la estrategia: el consenso sobre la necesidad de consolidar la unidad interna. Desde la perspectiva del excandidato presidencial, mantener la cohesión permitirá a la izquierda, actualmente en la oposición, aspirar a retomar el poder mediante los comicios, planteando como objetivo la construcción de un frente amplio que agrupe diversas fuerzas políticas y sociales opuestas al actual Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que los delegados del Pacto Histórico sean elegidos “a voto limpio”?

La expresión "a voto limpio" hace referencia a un proceso en el que los delegados del Pacto Histórico serán escogidos directamente por la ciudadanía a través de una consulta abierta. Esto implica que cualquier persona puede participar en la votación y, al hacerlo, se afilia automáticamente al partido. Según explicó Gustavo Petro, esta modalidad garantiza transparencia y legitimidad en la representación interna, marcando distancia de acuerdos internos o decisiones de cúpulas.

¿Cómo plantea el Pacto Histórico resolver las divisiones internas antes de las elecciones de 2027?

El Pacto Histórico enfrenta debates internos sobre cómo organizar su militancia y permitir la existencia de "tendencias" o corrientes dentro del partido. Voces como la de Carolina Corcho piden pluralidad, mientras que otros advierten riesgos de fragmentación. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, la colectividad busca resolver las diferencias mediante procesos democráticos dentro del congreso partidario, apostando a la consulta y al debate interno para llegar fortalecido a las elecciones de 2027.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.