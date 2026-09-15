El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio lanzó una alerta a los ciudadanos por posibles estafas relacionadas con un supuesto programa denominado ‘Mi Vivienda Móvil’, que no hace parte de la oferta institucional de la entidad.

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De acuerdo con la alerta, personas inescrupulosas estarían utilizando el nombre del Ministerio y del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) para ofrecer supuestos trámites y beneficios relacionados con vivienda.

El problema es que, además de promocionar este supuesto programa, estarían exigiendo pagos de dinero a los ciudadanos como condición para acceder a los beneficios ofrecidos.

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Minvivienda fue enfático en recordar que ‘Mi Vivienda Móvil’ no es un programa oficial y que los ciudadanos deben desconfiar de quienes soliciten dinero o información personal a cambio de supuestos subsidios, trámites o beneficios de vivienda.

🚨 ¡Atención! No se deje engañar. El supuesto programa “Mi Vivienda Móvil” no hace parte de la oferta del @Minvivienda. No pague por trámites ni entregue información personal. Consulte el comunicado completo ➡️ https://t.co/cZEvDY4H16 pic.twitter.com/gpphqOmPiK — Minvivienda (@Minvivienda) September 14, 2026

Trámites de Minvivienda y Fonvivienda son gratuitos

El Ministerio de Vivienda y Fonvivienda recordaron que sus trámites, servicios y beneficios son gratuitos. La entidad también señaló que el acceso a sus programas debe hacerse directamente mediante sus canales oficiales y sin intermediarios.

Por eso, ante una oferta que prometa un subsidio, una vivienda o algún beneficio a cambio de dinero, la recomendación es verificar primero si el programa realmente existe y si la persona que lo ofrece está autorizada para realizar ese trámite.

Uno de los principales riesgos de este tipo de modalidades es que los ciudadanos terminen entregando dinero o datos personales a terceros bajo la promesa de recibir un beneficio que en realidad no existe.

Qué hacer si le ofrecen ‘Mi Vivienda Móvil’

Minvivienda recomendó no entregar dinero ni información personal a terceros que aseguren representar a la entidad y ofrezcan beneficios relacionados con el supuesto programa.

Los ciudadanos pueden verificar directamente cualquier información sobre los programas y servicios del Ministerio a través de sus canales institucionales.

Entre ellos están la página web oficial de Minvivienda, el correo electrónico correspondencia@minvivienda.gov.co y el Grupo de Atención al Usuario y Archivo, disponible en el número +57 601 9142174.

También es posible consultar las cuentas oficiales de la entidad en Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn y YouTube.

En caso de detectar una situación irregular, la recomendación es reportarla a través de los canales de atención del Ministerio y evitar hacer pagos mientras se verifica la información.

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