Por: El Espectador

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El Senado de la República se prepara para una sesión clave este martes a las 3:00 p. m., en la que se votará la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán, el ministro de Vivienda del gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa, impulsada por los congresistas del Pacto Histórico, surge tras las críticas al desplazamiento que realizó el ministro a Santa Marta justo después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. Según lo expuesto en la plenaria del 8 de septiembre, la oposición reprochó la falta de avances concretos en el llamado "Plan Milagro", destinado a la reconstrucción de las áreas afectadas. Incluso, algunos legisladores señalaron que, durante el tiempo que estuvo ausente, Beltrán solo trabajó un día y su despacho no ha presentado informes de contratación relacionados con la atención a la emergencia, información consignada en la sesión y reproducida por El Espectador.

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Por el contrario, los partidos que conforman la coalición de gobierno y otros sectores tradicionales expresaron su respaldo al ministro. Voces de la Alianza Social Independiente (ASI), Centro Democrático, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido Conservador, La U y Salvación Nacional hicieron énfasis en que, si bien Beltrán pudo cometer un error al elegir el momento de compartir con su familia, este hecho no amerita una moción de censura. El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, manifestó que tales citaciones no pueden fundamentarse en percepciones arbitrarias de la oposición, sino en hechos claros de abandono del cargo. Tales respaldos hacen prever que el ministro saldrá fortalecido de este proceso, pues cuenta con la mayoría necesaria en el legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, para mantenerse en la cartera. El propio Beltrán defendió su trabajo asegurando ante el Congreso y la opinión pública que no contempla renunciar y subrayó que, en apenas 33 días de gobierno, ha visitado todos los departamentos y la mayor parte de los municipios afectados por el sismo, una declaración que resume la defensa oficialista consignada por El Espectador.

Cabe destacar que este tipo de mociones rara vez prosperan en el Congreso colombiano, dado el peso de las bancadas del oficialismo. Además, ya se anunció otra sesión de control político sobre la gestión del gobierno: el miércoles será el turno de Jorge Mora, ministro de Defensa, quien deberá responder ante el legislativo por los bombardeos a grupos criminales que han causado la muerte de menores de edad. En suma, el pulso entre el oficialismo y la oposición sigue marcando el ritmo de la agenda política nacional.

¿Por qué la moción de censura contra el ministro Jaime Andrés Beltrán no tendría éxito?

La moción de censura contra el ministro Jaime Andrés Beltrán no se considera viable debido al amplio respaldo con el que cuenta por parte de los partidos del oficialismo y algunos sectores tradicionales. Según el recuento realizado por El Espectador, organizaciones como la Alianza Social Independiente, Centro Democrático, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido Conservador, La U y Salvación Nacional han manifestado abiertamente su apoyo, lo que garantiza la mayoría necesaria para que Beltrán continúe en su cargo.

¿Qué es el "Plan Milagro" mencionado en el debate del Senado sobre la emergencia tras el terremoto?

El "Plan Milagro" hace referencia a la estrategia de reconstrucción liderada por el Ministerio de Vivienda tras el terremoto de 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Durante el debate en el Senado, congresistas de la oposición señalaron que este plan todavía no existe formalmente y que apenas se encuentra en etapa de estructuración, situación que generó críticas por la falta de resultados visibles en la gestión de la emergencia, según lo registrado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.