Colombia registró varios movimientos sísmicos durante las últimas 24 horas, con una concentración importante de eventos en el departamento del Chocó. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, la actividad comenzó en la mañana del lunes 14 de septiembre y se extendió durante la tarde, noche y madrugada de este martes.

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Los primeros movimientos ocurrieron en Sipí, Chocó, donde se reportaron tres sismos entre las 9:57 de la mañana y las 12:24 del mediodía. Sus magnitudes fueron de 4,3, 3,7 y 3,2, con profundidades de entre 43 y 46 kilómetros, respectivamente.

(Vea también: Ha temblado 8 veces hoy 15 de septiembre en Colombia, 6 fueron en el Chocó)

La actividad aumentó durante la tarde en Istmina, Chocó. En ese municipio se registraron varios eventos, entre ellos dos de magnitud 4,9, además de movimientos de 4,1, 4,4 y 4,5. Los sismos tuvieron profundidades de entre 39 y 49 kilómetros, mientras que otros eventos de menor magnitud continuaron durante la noche y la madrugada.

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En total, la mayor parte de los movimientos reportados durante el periodo se concentró en esta zona del Chocó. También hubo un sismo de magnitud 2,6 en Dabeiba, Antioquia, registrado a las 9:29 de la noche, con una profundidad superficial. Posteriormente, durante la madrugada de este martes, se presentó otro movimiento de magnitud 3,2 en el océano Pacífico, con una profundidad de 42 kilómetros.

Los reportes incluyen eventos de distintas magnitudes y profundidades, pero un sismo no necesariamente implica que vaya a ocurrir otro de mayor intensidad. La actividad sísmica es monitoreada de manera permanente por el Servicio Geológico Colombiano, que actualiza la información a medida que se revisan los registros de cada movimiento.

¿Por qué tiembla tanto en Chocó?

La constante actividad sísmica registrada durante los últimos días, principalmente con epicentro en el departamento del Chocó, mantiene la preocupación entre habitantes del occidente y centro del país. Ante la seguidilla de movimientos en la región Pacífica, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó una explicación técnica para aclarar qué está ocurriendo y resolver las dudas sobre la naturaleza de estos temblores.

El SGC explicó que lo registrado corresponde a un enjambre sísmico, un fenómeno que se diferencia de las réplicas tradicionales porque no existe un único evento principal después del cual los movimientos vayan disminuyendo progresivamente. En estos casos, se presenta una actividad sísmica constante, con temblores de diferentes magnitudes que pueden ocurrir durante un periodo prolongado.

Sobre cuánto tiempo podría mantenerse esta situación, el organismo recordó que los sismos no se pueden predecir. Un enjambre sísmico puede extenderse durante días, semanas o incluso meses antes de desaparecer por completo, por lo que el SGC pidió a la ciudadanía mantener la calma, no prestar atención a rumores sobre posibles terremotos y consultar únicamente la información publicada a través de los canales oficiales.

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