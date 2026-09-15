La constante actividad telúrica registrada en los últimos días con epicentro en el departamento del Chocó ha generado máxima alerta e inquietud entre los habitantes del occidente y centro del país. Ante la seguidilla de movimientos que sacudieron la región pacífica, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un informe técnico detallado para explicar las razones científicas de este comportamiento de la tierra, despejando dudas sobre la diferencia entre un enjambre sísmico y las tradicionales réplicas.

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Los eventos recientes tuvieron su punto focal en Itsmina, Chocó, donde se concentró una seguidilla de temblores en un lapso sumamente corto durante la jornada del pasado 14 de septiembre. De acuerdo con el reporte oficial de la Red Sismológica Nacional, en menos de seis minutos se presentaron tres eventos de magnitud superior a cuatro. El primer movimiento ocurrió a las 3:02 p. m. con una magnitud de 4.9 y una profundidad de 39 kilómetros; apenas dos minutos después, a las 3:04 p. m., se registró otro de 4.1; y a las 3:08 p. m. aconteció el tercero con una magnitud de 4.4. Posteriormente, a las 4:13 p. m., la tierra volvió a temblar con otro sismo de magnitud 4.9 y profundidad de 39 kilómetros.

La magnitud y profundidad de estos temblores provocaron que la percepción se extendiera con fuerza a múltiples departamentos. Según las cifras oficiales del SGC, con corte a las 4:30 de la tarde de ese mismo día, la entidad recibió más de 2.000 reportes de ciudadanos que sintieron los sismos, especialmente en zonas de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Tolima, evidenciando el alcance territorial del fenómeno tectónico.

Para comprender el origen de esta alta frecuencia de movimientos, los expertos de la entidad enmarcaron la situación dentro de un seguimiento continuo que se deriva del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. A partir de esa fecha, la Red Sismológica identificó una secuencia compuesta por dos grupos de sismos: el primero corresponde a réplicas con profundidades de entre 70 y 120 kilómetros, mientras que el segundo configura un enjambre sísmico, que es precisamente la categoría en la que encajan los temblores del Chocó.

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El SGC aclaró que un enjambre sísmico se diferencia de las réplicas tradicionales porque no cuenta con un evento principal a partir del cual las magnitudes comiencen a disminuir de manera gradual. Por el contrario, se trata de una sismicidad constante donde se registran eventos de magnitudes diversas de forma continua. Ante la incertidumbre sobre cuánto tiempo podría prolongarse esta situación, el organismo técnico recordó un principio fundamental de la sismología: los sismos no se pueden predecir. Sin embargo, advirtieron que un enjambre puede extenderse por días, semanas o meses antes de disiparse por completo, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a ignorar rumores y consultar únicamente canales oficiales.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.