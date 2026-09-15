Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este miércoles 16 de septiembre, los alumnos de los colegios oficiales de Ibagué no tendrán que asistir presencialmente a las instituciones, pues la administración municipal estableció la jornada académica en modalidad virtual debido a la celebración del Día sin Carro y sin Moto. Así lo comunicó la Secretaría de Educación, que dejó claro que la actividad cobija no solo a estudiantes, sino también a profesores, directivos y personal administrativo de las escuelas públicas de la ciudad.

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De acuerdo con la información oficial, la medida obedece a la restricción para circular con vehículos particulares y motocicletas, la cual estará vigente en el perímetro urbano de Ibagué desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Durante este lapso de 14 horas, ninguna persona vinculada con los colegios podrá movilizarse en esos medios de transporte, en concordancia con la determinación de las autoridades locales.

No obstante la ausencia física en las aulas, la jornada académica seguirá su curso normal. Las clases y actividades asignadas deberán continuar de manera virtual, desarrollándose mediante las herramientas y plataformas digitales ya dispuestas en cada colegio, de acuerdo con las orientaciones de los directivos de los planteles. Es decir, el calendario escolar no sufre modificaciones y se debe cumplir desde casa, salvo por la falta de presencialidad.

Otra decisión que impacta a la comunidad educativa es la suspensión, durante ese mismo día, del Plan de Alimentación Escolar (PAE), programa que usualmente beneficia a cerca de 37.000 estudiantes de las instituciones oficiales. Según la información de la Secretaría de Educación, esa interrupción será solo por la jornada del Día sin Carro y sin Moto, por lo que las entregas de alimentación volverán a la normalidad tan pronto finalice la restricción.

En síntesis, la administración busca minimizar el desplazamiento de la comunidad educativa durante este evento, garantizando la seguridad y el cumplimiento de la normativa. Cabe resaltar que el hecho de que la educación se traslade a la virtualidad no autoriza la circulación de vehículos de estudiantes, familias, docentes o empleados administrativos, quienes deberán permanecer en sus hogares hasta que termine el periodo restringido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no habrá clases presenciales en Ibagué durante el Día sin Carro y sin Moto?

La ausencia de clases presenciales en Ibagué durante el Día sin Carro y sin Moto se debe a la restricción de circulación de vehículos particulares y motos entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. en el perímetro urbano, medida establecida para la jornada. Por ese motivo, la Secretaría de Educación ordenó que todas las actividades académicas se realicen de manera virtual, facilitando que nadie deba desplazarse a los colegios mientras rige la restricción.

¿Cómo funciona el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Día sin Carro y sin Moto en Ibagué?

El Plan de Alimentación Escolar (PAE), programa que entrega raciones de comida a cerca de 37.000 estudiantes de colegios oficiales, se suspende solo por la jornada del Día sin Carro y sin Moto. La entrega habitual de las raciones no se realizará ese miércoles, pero se retomará normalmente en los días posteriores, una vez termine la restricción vehicular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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