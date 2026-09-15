Por: El Espectador

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Más de 150 obras de caricaturistas provenientes de los cinco continentes se exhibirán en Bogotá, entre el 17 y el 26 de septiembre, durante el primer Salón Internacional de Caricatura. Este evento se realizará en el colegio Gimnasio Moderno, coincidiendo con la conmemoración internacional de la paz, instaurada en 1982. La exposición es un espacio que reúne diversas miradas sobre la paz y promueve el arte gráfico como un medio global de comunicación.

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En la inauguración del salón, serán anunciados los ganadores del premio internacional de caricatura "La paz sin palabras", una distinción creada para homenajear a José Alberto Martínez, reconocido como ‘Betto’, célebre caricaturista de opinión de El Espectador durante más de dos décadas. Martínez, quien falleció en 2024, se destacó por su maestría en el dibujo de humor sin necesidad de texto y marcó una huella profunda en el periodismo gráfico colombiano.

El premio ha tenido un alcance global notable. Según El Espectador, la convocatoria recibió 368 caricaturas enviadas desde casi 60 países tan diversos como China, Estados Unidos, Turquía, Irán, Rusia, Ucrania, Alemania, Argentina, Macedonia del Norte, Fiyi y Yibuti. La única condición para participar fue que las obras trataran el tema de la paz, en cualquier enfoque, y que carecieran de diálogos. El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado compuesto por el escritor Joe Broderick, la caricaturista Cecilia Ramos (‘La Ché’) y Fabio Cardona, editor de humor gráfico, quienes eligieron los tres trabajos más destacados. Todas las nominadas serán parte de la muestra y las premiadas serán publicadas en El Espectador.

Durante la inauguración, que se realizará el jueves a las 6:00 p. m., también se rendirá homenaje a Consuelo Lago, creadora de La Negra Nieves, personaje icónico que publica en El Espectador desde hace más de 40 años. Además, el evento contará con un espacio de diálogo titulado "Paz, opinión y ciudadanías", que analizará el papel de la caricatura en la participación ciudadana y la construcción de paz. Participarán figuras del periodismo, la caricatura y organizaciones civiles, y la moderación estará en manos de María Alejandra Medina, editora de la sección internacional de El Espectador.

La organización del evento está a cargo de la Fundación Espiral Vital, con respaldo de El Espectador, Viva La Ciudadanía y el Gimnasio Moderno. Los visitantes también podrán acceder a descuentos para el Festival de Narración Oral Bogotá Come Cuento. El salón abrirá en horarios vespertinos del 17 al 25 de septiembre, y el cierre será el sábado 26 con actividades interactivas y talleres para el público.

¿Cuándo y dónde se realizará el primer Salón Internacional de Caricatura en Bogotá?

El primer Salón Internacional de Caricatura se llevará a cabo en el colegio Gimnasio Moderno de Bogotá, entre el 17 y el 26 de septiembre. Durante esos días, los visitantes podrán disfrutar de la exposición en horarios vespertinos, con actividades especiales el sábado 26 de septiembre.

¿Qué es la caricatura de humor sin texto y por qué es relevante para la paz?

La caricatura de humor sin texto es una forma de expresión gráfica que transmite ideas, críticas o reflexiones a través de imágenes, prescindiendo de palabras o diálogos. En el contexto de este salón, es fundamental porque permite abordar el tema de la paz de manera universal, sin barreras idiomáticas, y resalta el legado de José Alberto Martínez ‘Betto’, reconocido por su maestría en este tipo de lenguaje visual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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