Así como el Gobierno confirmó un nuevo movimiento, Abelardo De La Espriella reveló a través de su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) detalles de otra acción de la Fuerza Pública contra estructuras criminales.

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En esta oportunidad, el objetivo militar de los uniformados fue la guerrilla del grupo armado Eln.

De acuerdo con lo señalado por el mandatario colombiano, luego de los intensos enfrentamientos cayeron neutralizados cinco integrantes de ese grupo terrorista, entre los que figura el señalado cabecilla alias ‘Niche’.

De La Espriella avanzó en los detalles del golpe al Eln: “Entre los dados de baja está alias Niche, cabecilla de comisión de la compañía Simón Bolívar, con 11 años de trayectoria criminal y capacidad para planear y ejecutar ataques terroristas mediante drones cargados con explosivos, francotiradores y áreas preparadas. También reclutaba y entrenaba integrantes en el manejo de explosivos y drones”.

“Alias Niche aparece vinculado a múltiples ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el atentado de Aguachica de diciembre de 2025, en el que fueron asesinados siete soldados y otros 30 resultaron heridos. En el combate resultó herido nuestro soldado profesional Luis Torres Triana, quien fue evacuado al Hospital Universitario de Bucaramanga. Toda nuestra solidaridad con él y su familia. Esperamos su pronta recuperación”, subrayó el mandatario colombiano.

“Este golpe afecta directamente el mando y control, la capacidad terrorista con drones y los corredores de movilidad criminal del Eln en el sur de Bolívar. A quienes asesinan a nuestros soldados y aterrorizan a los colombianos se los digo con absoluta claridad: que se agarren, porque los vamos a perseguir con toda la capacidad legítima del Estado. ¡Los vamos a acabar! No tendrán santuario en un solo centímetro de Colombia”, concluyó el presidente de la República en sus redes sociales.

¡Golpe contundente al ELN en el sur de Bolívar! 🇨🇴 En Morales, Bolívar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra el frente de guerra “Darío Ramírez Castro” del grupo narcoterrorista ELN. El resultado: 5 integrantes dados de baja, 6 armas largas incautadas, además de… pic.twitter.com/iuQhzpX78X — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 15, 2026

¿Quién es alias Niche, del ELN?

Alias ‘Niche’, del Eln, corresponde a Javier Andrés Rivas Asprilla, también identificado con el alias “Andrés” dentro de la organización armada.

Este hombre pertenecía a la red de apoyo urbana del Ejército de Liberación Nacional, con injerencia entre Risaralda y Chocó.

Según el Ejército Nacional, cumplía funciones como enlace logístico de las estructuras urbanas del ELN en esa zona fronteriza.

Las autoridades lo consideraron un hombre de alto valor, con información clave sobre el accionar del ELN en la zona.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.