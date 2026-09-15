Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella prepara para este martes una agenda enfocada en supervisar personalmente la recuperación de las zonas afectadas por el reciente terremoto que sacudió a gran parte del país. De acuerdo con la información reportada, el jefe de Estado arribará primero a Quibdó, en el departamento de Chocó, después de las 10:00 a. m., y más tarde se desplazará a Buenaventura, ubicado en el Valle del Cauca, con el objetivo de revisar en detalle el avance de las tareas de reconstrucción que han sido impulsadas desde el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto.

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Esta visita representa ya la cuarta ocasión en que De la Espriella acude al Chocó durante su mandato. Desde el primer día del desastre natural se presentó en el terreno, y su último arribo tuvo como meta consolidar alianzas con el sector empresarial. En ese contexto, se lanzó el denominado "Plan Marshall", iniciativa que, con el respaldo de reconocidos "cacaos" empresariales, busca sentar las bases de la recuperación bajo la estrategia integral trazada por el Gobierno.

Sin embargo, de acuerdo con la información citada, las demoras en la llegada de ayudas y el lento proceso de reubicación de familias damnificadas han sido motivo de críticas desde distintos sectores. En contraste, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ha reiterado su apoyo a la gestión del Gobierno y remarcó la consolidación de un "Plan Chocó", con el objetivo de no solo reconstruir lo perdido, sino de transformar y potenciar el crecimiento a largo plazo. La mandataria enfatizó el papel de la estructura estatal y la labor del mandatario nacional en la respuesta a la emergencia, recordando que, dadas las dificultades históricas del departamento, los cambios no serán inmediatos, pero el compromiso es avanzar de manera sólida para cerrar brechas sociales y económicas persistentes.

Durante su más reciente visita, De la Espriella anunció inversiones destacadas como la financiación del Malecón de Quibdó, un capital semilla para emprendedores afectados, recursos para infraestructura vial y conectividad aérea, así como el inicio de estudios para el Canal Interoceánico. También mencionó la apertura de 100 becas para jóvenes chocoanos. La articulación de estos esfuerzos estará bajo la supervisión directa del viceministro de Desarrollo Rural, José Leonidas Tobón, en coordinación con Jaime Uribe, responsable del "Fondo Milagro".

¿Qué avances presenta el Plan Chocó para la reconstrucción tras el terremoto?

Las autoridades han presentado avances como la financiación de obras emblemáticas, apoyo a emprendedores damnificados y el establecimiento de una hoja de ruta para la recuperación integral. Según información proporcionada por la Gobernación y el Gobierno nacional, se apuesta también por inversiones en infraestructura y el desarrollo de estudios estratégicos, aunque existen críticas por demoras en la llegada de ayudas y soluciones habitacionales.

¿Qué es el 'Plan Marshall' del Gobierno De la Espriella y cómo busca ayudar a Chocó?

El "Plan Marshall" es una estrategia anunciada por el Ejecutivo en conjunto con empresarios reconocidos que servirá como modelo de reconstrucción posdesastre. El propósito es implementar una recuperación integral, no solo restaurando lo dañado, sino también incentivando la inversión y el desarrollo sostenible en el Chocó, mediante alianzas público-privadas y mayor apoyo financiero.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.