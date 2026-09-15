Adriana Revelo, esposa del piloto y empresario turco Mehmet Cankaya, mantiene la esperanza de que su esposo y los demás ocupantes de la aeronave accidentada sean encontrados con vida.

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Según explicó, una de las razones que sostiene esa esperanza es que, aparentemente, la avioneta no explotó ni se registró una explosión al momento del impacto.

La familia de Cankaya permanece atenta a las labores de búsqueda, tanto desde Turquía como desde Colombia. El piloto llegó al país hace 11 años, donde fundó la empresa de turismo MegaTravel, y con el tiempo desarrolló una fuerte pasión por la aviación.

Cankaya también participaba en misiones humanitarias de la Patrulla Aérea, especialmente para trasladar médicos e ingenieros a comunidades de difícil acceso.

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Su entorno destaca además el cariño que desarrolló por Colombia y su admiración por los paisajes del país.

La aeronave Cessna perdió comunicación cuando cubría la ruta hacia Bogotá, con cinco personas a bordo. Cuatro de ellas eran mujeres que integraban una misión médica de Colmédica y la Clínica El Country en Condoto, Chocó.

La Aerocivil ubicó el punto del accidente a unos 9.000 pies de altura, en una zona montañosa y de difícil acceso entre Chocó y Risaralda. La Fuerza Aérea Colombiana logró identificar geográficamente el sitio durante las labores de búsqueda.

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