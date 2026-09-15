Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Justicia y del Derecho firmó el Convenio de Asociación 698-2026 junto con la Fundación Construyendo Tejido Social, con el objetivo de fortalecer e implementar Sistemas Locales de Justicia en 14 departamentos y 140 municipios, entre ellos el municipio de Valledupar y cinco localidades más del departamento de Cesar. Según la información oficial, el valor total del acuerdo asciende a $1.586.320.000, de los cuales el Ministerio aporta $1.505.800.000 y la fundación contribuye con $80.520.000 en especie, principalmente mediante asistencia técnica, capacitaciones, jornadas móviles para mejorar el acceso a la justicia y encuentros regionales. El plazo de ejecución va hasta el 15 de diciembre de 2026.

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Valledupar fue seleccionada como uno de los diez municipios priorizados para la implementación de un Sistema Local de Justicia, mientras que Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego serán objeto de un proceso de fortalecimiento de sus sistemas ya existentes. Conforme a la ficha técnica del convenio, los objetivos principales son brindar apoyo técnico y administrativo, así como capacitar y asistir a los municipios en la consolidación y fortalecimiento de sus sistemas de justicia locales. Dentro de los componentes, se destacan la asistencia técnica en los territorios priorizados, procesos de capacitación, jornadas móviles y encuentros regionales, además de la elaboración de un informe final sobre los resultados y aprendizajes obtenidos.

El Sistema Local de Justicia no equivale a una nueva entidad judicial ni reemplaza las funciones de la Fiscalía, Policía, comisarías de familia o jueces. Más bien, busca articular dichas instituciones con mecanismos comunitarios y alternativos de resolución de conflictos, que incluyen conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores, organizaciones sociales y autoridades étnicas. En el caso particular de Valledupar, el acompañamiento brindado abarca desde la socialización de la estrategia, conformación de comités, diagnósticos de barreras de acceso, hasta el diseño de rutas de atención y planes de trabajo formalizados.

En los municipios bajo fortalecimiento, el estado actual de los comités locales es dispar. Se citan como antecedentes la adopción de la estrategia por medio de decretos municipales en Becerril y La Jagua de Ibirico, que cuentan con sesiones previas y mesas organizadas, aunque existen limitaciones por ausencia de algunos actores institucionales. En La Paz y Manaure Balcón del Cesar, en cambio, hay incertidumbre sobre la actualidad de sus comités, mientras que el avance en San Diego carece de información detallada. El convenio establece pagos condicionados a la entrega de productos verificables como informes técnicos, reportes financieros, actas y registros de actividades, con el propósito de garantizar el cumplimiento de cada etapa pactada dentro del convenio.

Finalmente, este programa se desarrolla dentro de un contexto departamental de desafíos importantes en seguridad y convivencia. El diagnóstico departamental citado por el Ministerio de Justicia reconoce cifras preocupantes, como altas tasas de hurtos, homicidios, secuestros y violencia intrafamiliar, por encima de los promedios nacionales. El fortalecimiento e implementación de los Sistemas Locales de Justicia busca responder a estas realidades, articulando esfuerzos institucionales y comunitarios para mejorar el acceso y la calidad de la justicia en estos territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Sistema Local de Justicia implementado en Valledupar y otros municipios del Cesar?

El Sistema Local de Justicia, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, no implica la creación de una nueva entidad judicial, sino que articula las instituciones existentes con mecanismos comunitarios de resolución de conflictos, como conciliadores en equidad, jueces de paz y mediadores. Este modelo fomenta la cooperación entre autoridad local, organismos judiciales y comunidad, con el fin de identificar barreras y diseñar rutas efectivas de acceso a la justicia.

¿Cuáles son los principales desafíos para la implementación del Sistema Local de Justicia en el Cesar?

El diagnóstico citado por los documentos del convenio resalta que los principales retos están relacionados con la alta incidencia de delitos como hurtos, homicidios, secuestros y violencia intrafamiliar, así como la desigual activación y respuesta de los comités locales en algunos municipios. Además, existen obstáculos institucionales, como la falta de compromiso o presencia de algunos actores clave y ausencia de información consolidada en localidades como La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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