Por: EL PILON SA

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Dos presuntos integrantes de la subestructura Ferney Antonio López Polo, perteneciente al Clan del Golfo, fueron detenidos en flagrancia mientras se realizaban operaciones de allanamiento y registro. Estas intervenciones estuvieron a cargo de unidades del Gaula Militar Magdalena Medio y de la Policía Nacional, quienes se desplazaron hasta la vereda El Cedro, ubicada en la jurisdicción del municipio de Gamarra, en el sur del departamento del Cesar.

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Entre los aprehendidos figura alias Yogui, considerado por las autoridades como el supuesto coordinador logístico de zona de dicho grupo armado organizado. Según información de inteligencia militar citada en el informe, alias Yogui ejercía notoria influencia criminal en varios municipios de la región: Aguachica, Gamarra y La Gloria. En estos territorios, su función consistía en gestionar la logística del clan, coordinar la inteligencia delictiva y manejar las finanzas, consolidando así un control estratégico sobre las actividades ilícitas del grupo.

Las investigaciones también arrojan luz sobre una extensa trayectoria delictiva atribuida a alias Yogui, que superaría los veinte años. En el año 2002, habría hecho parte del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Posteriormente, en 2023, su vinculación al Clan del Golfo se habría producido bajo el mando de alias Mendoza, y en 2025 alcanzó la jefatura logística de la zona. Así, se convirtió en uno de los hombres de confianza de alias Diomar, también conocido como Firma, máximo cabecilla de la subestructura en la región.

Junto a alias Yogui fue capturado alias Juan o Rolo, quien estaría encargado de labores de inteligencia criminal para el grupo armado. Conforme al informe oficial, ambos individuos estaban a cargo del transporte y custodia de material bélico utilizado para ejercer intimidación a la población civil, así como para perpetrar extorsiones contra comerciantes y ganaderos del sur del Cesar.

Durante el registro a la vivienda, las autoridades incautaron una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 milímetros, radios de comunicación y teléfonos celulares. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder ante un juez de control de garantías por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son alias Yogui y alias Juan o Rolo y cuál era su función en el Clan del Golfo?

Alias Yogui es señalado por la inteligencia militar como presunto coordinador logístico de zona de la subestructura Ferney Antonio López Polo, donde ejercía control sobre logística, inteligencia delictiva y finanzas en los municipios de Aguachica, Gamarra y La Gloria. Alias Juan o Rolo, su acompañante, habría estado encargado de actividades de inteligencia criminal y ambos tendrían responsabilidades en la custodia y el transporte del armamento utilizado para intimidar a la población y extorsionar a comerciantes y ganaderos, de acuerdo con la información oficial.

¿Qué material de guerra fue incautado y por qué los detenidos están puestos a disposición de la Fiscalía?

Durante el allanamiento en la vereda El Cedro, las autoridades incautaron una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas artesanales calibre 12 milímetros, además de radios y teléfonos celulares. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder ante un juez por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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