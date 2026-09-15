Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las cifras revelan una realidad preocupante respecto a la salud mental de las mujeres. Si bien los hombres representan la mayoría de muertes por suicidio en la ciudad, los datos muestran una tendencia diferente en los registros de ideación e intento suicida: las mujeres presentan porcentajes significativamente más altos en ambos indicadores. De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), son varios los factores que inciden en esta diferencia; entre ellos, destacan las cargas de cuidado, las violencias y las desigualdades de género, situaciones que afectan de forma directa el bienestar psicoemocional femenino.

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Según datos preliminares de Saludata, en lo corrido de 2025, 352 personas se quitaron la vida en Bogotá, de las cuales 262 son hombres y 90 mujeres. Sin embargo, las mujeres encabezan las cifras en ideación e intento suicida: solo en 2025, 21.368 mujeres reportaron pensamientos suicidas frente a 11.873 hombres, y hubo 5.288 intentos de suicidio realizados por mujeres frente a 3.010 intentos masculinos, cifras reportadas por el Observatorio de Salud de Bogotá.

El OMEG, a través de su Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer, evidencia que el 55 % de mujeres manifestó síntomas asociados a posibles afectaciones generales en salud mental, como cansancio, soledad o dificultades para dormir, durante la semana previa al sondeo. En contraste, el porcentaje en hombres es del 45 %. Al analizar señales asociadas a posibles trastornos como depresión o ansiedad generalizada, también persiste la diferencia: 19 % de mujeres frente al 15 % de hombres, aunque estas mediciones corresponden a una detección inicial y no a un diagnóstico clínico.

En el estudio ‘Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores’, el OMEG identifica como factores determinantes las dobles y triples jornadas de trabajo derivadas de una distribución desigual de las tareas de cuidado, además de las desigualdades estructurales, violencias y roles de género. Dichas condiciones están asociadas a alteraciones del sueño, síntomas depresivos, ansiedad y un mayor riesgo de conducta suicida.

Entre 2024 y julio de 2026, la Línea Púrpura Distrital atendió a 122 mujeres por situaciones vinculadas a ideación o intento de suicidio. Paralelamente, la Secretaría Distrital de la Mujer ha impulsado programas como las Escuelas de Educación Emocional Amar-te y Espacios de Conexión Emocional, que promueven el fortalecimiento psicoemocional femenino con profesionales capacitados. Sin embargo, se subraya que estos espacios no sustituyen una atención especializada en crisis. Para situaciones urgentes, Bogotá ofrece la Línea 106 de apoyo en salud mental las 24 horas, y ante emergencias, la Línea 123 de Emergencias.

¿Por qué la salud mental de las mujeres en Bogotá muestra cifras más altas de ideación e intento suicida?

De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, factores como las múltiples responsabilidades de cuidado, las desigualdades de género, las violencias sufridas y los mandatos culturales impactan de manera especial la salud mental de las mujeres, generando más ideaciones e intentos suicidas en comparación con los hombres.

¿Qué servicios existen en Bogotá para la atención de mujeres en crisis de salud mental?

En la ciudad, las mujeres pueden acceder a la Línea Púrpura Distrital y a los programas psicoemocionales de la Secretaría Distrital de la Mujer. Además, existen líneas de atención como la Línea 106 para apoyo en salud mental y la Línea 123 para emergencias, que brindan intervención y orientación profesional en casos críticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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