Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un nuevo episodio de violencia sacudió el sur del departamento del Cesar, donde un grupo de hombres armados irrumpió en un establecimiento comercial ubicado en Simaña, una zona rural de La Gloria, y disparó indiscriminadamente contra los presentes. De acuerdo con Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, los agresores exigieron primero que se apagara la música y, posteriormente, abrieron fuego contra las personas que permanecían en el lugar. Según el reporte inicial de las autoridades, cuatro personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en este ataque.

Sigue a PULZO en Discover

La gravedad del incidente quedó registrada en videos que se difundieron rápidamente en diferentes redes sociales, donde se pueden observar a varias personas tendidas en el suelo, mientras que algunos heridos recibían atención de los habitantes de la zona antes de ser trasladados a centros médicos cercanos. Aunque el balance oficial señalaba cuatro víctimas mortales, habitantes de Simaña han afirmado que el número de muertos sería de cinco, aunque esta información aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales. Entre los nombres que comenzaron a circular de forma extraoficial estarían Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y los hermanos Miguel y Milton Armenta Jaraba. Las autoridades deben precisar tanto la cantidad definitiva de fallecidos como sus identidades.

Este hecho ocurre en medio de un contexto complicado para la región. Una de las primeras hipótesis planteadas por las autoridades apunta a disputas entre diversos grupos armados ilegales, quienes se disputan el control de rentas y actividades ilícitas en el sur del departamento. Sin embargo, la investigación se encuentra en curso y, hasta el momento, no hay claridad sobre los responsables materiales del ataque ni sobre las motivaciones específicas.

La investigación y seguimiento del caso están siendo coordinados desde un Puesto de Mando Unificado, liderado por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan. Desde allí, la administración departamental expresó su rechazo al ataque y remarcó la preocupación por el deterioro de la seguridad en esa zona, asociada a la creciente presencia de grupos armados. Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales han solicitado un mayor respaldo del Gobierno Nacional y el refuerzo de labores de inteligencia, así como un aumento de la presencia de la Fuerza Pública.

El sur del Cesar no es la única región afectada. Otro hecho de violencia se presentó en la noche del 9 de septiembre en el sector de La Rochela, en la vía perimetral de Mocoa, donde tres personas también fueron asesinadas con arma de fuego bajo circunstancias similares. Estos ataques han elevado la alerta por el orden público en diferentes puntos del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las hipótesis de las autoridades sobre el ataque en Simaña, Cesar?

Las autoridades manejan la hipótesis de que el ataque está relacionado con enfrentamientos y disputas entre grupos armados ilegales que buscan el control de actividades y rentas criminales en la región sur del Cesar. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente quiénes serían los responsables ni las motivaciones específicas detrás del hecho.

¿Cómo ha respondido el gobierno departamental tras los ataques armados en Cesar y Mocoa?

Luego de los ataques en Cesar y Mocoa, el gobierno departamental, encabezado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las investigaciones y reforzar la seguridad en la zona. Las autoridades solicitaron mayor acompañamiento del Gobierno Nacional, intensificación de labores de inteligencia y fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública para contener la situación de violencia en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.