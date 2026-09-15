Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia sacudió el sur del Cesar, luego de que hombres armados irrumpieran en un establecimiento en Simaña, una zona rural de La Gloria. De acuerdo con información compartida por Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno de Cesar, los agresores llegaron al sitio y ordenaron apagar la música antes de abrir fuego contra las personas presentes. El saldo preliminar del ataque, de acuerdo con los reportes oficiales, sería de cuatro personas asesinadas y varias más heridas durante la balacera.

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Los hechos dejaron secuelas visibles y conmoción en la población local, pues videos difundidos en redes sociales muestran escenas impactantes de cuerpos en el suelo y personas heridas siendo atendidas por habitantes, quienes los trasladaron a centros médicos cercanos. Aunque la cifra oficial es de cuatro fallecidos, los habitantes de Simaña sostienen que serían cinco víctimas. Sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada formalmente por las autoridades.

De forma extraoficial, han circulado los nombres de las posibles víctimas: Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y los hermanos Miguel y Milton Armenta Jaraba. No obstante, la identificación final y el conteo definitivo de personas fallecidas dependerán del resultado de las investigaciones oficiales y el avance de las pesquisas correspondientes.

Las autoridades analizan, como una de las principales hipótesis, que el ataque esté relacionado con disputas entre distintos grupos armados por el control de actividades y rentas ilegales en esta zona del departamento. Sin embargo, desde las instancias oficiales se aclaró que la investigación sigue en curso y aún no se ha establecido de manera concreta la autoría ni los motivos del ataque.

En respuesta a la gravedad de lo ocurrido, Elvia Milena Sanjuan, gobernadora del Cesar, encabezó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar y dar seguimiento a las labores de las autoridades que buscan esclarecer lo sucedido. La administración departamental condenó públicamente el ataque y expresó su preocupación ante el deterioro de la seguridad en el sur del Cesar, marcado recientemente por nuevos hechos relacionados con la presencia de grupos armados.

Este episodio se suma a otra situación violenta ocurrida la noche del 9 de septiembre en Mocoa, capital de Putumayo, donde tres personas fueron asesinadas con armas de fuego en circunstancias similares. Estos hechos han contribuido a que se enciendan las alertas sobre la crisis de seguridad en varias regiones de Colombia. Por esta razón, en Cesar se solicitó mayor respaldo del Gobierno Nacional y se anunció un refuerzo de la Fuerza Pública, así como labores de inteligencia para esclarecer los ataques y capturar a los responsables.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque en Simaña, Cesar?

Hasta el momento, las investigaciones no han logrado identificar a los autores del ataque ocurrido en Simaña, zona rural de La Gloria. Las autoridades manejan como hipótesis principal disputas entre grupos armados ilegales por el control de actividades ilícitas en la región. Sin embargo, esta versión continúa en estudio, y no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de algún grupo en particular.

¿Cómo afecta la presencia de grupos armados la seguridad en el sur del Cesar?

Según los reportes de las autoridades locales y la administración departamental, el aumento de la presencia y accionar de grupos armados ilegales ha deteriorado la seguridad en el sur del Cesar. Este fenómeno se traduce en acciones violentas, ataques a la población civil y un ambiente de creciente preocupación entre los habitantes y las autoridades, lo que ha motivado la solicitud de apoyo adicional al Gobierno Nacional y el despliegue de mayores recursos de seguridad y labores de inteligencia en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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