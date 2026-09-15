Por: EL PILON SA

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La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, oriunda de Valledupar, sostuvo una reunión clave con Kristi Noem, designada como enviada especial para el Escudo de las Américas. Según informó la Embajada de Colombia en Estados Unidos en sus canales oficiales, este encuentro se celebró horas antes del importante evento regional convocado para el lunes 14 de septiembre, y tuvo como eje central el avance de las prioridades establecidas por el presidente Abelardo De la Espriella en la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

De acuerdo con la información suministrada por la Embajada, uno de los principales temas tratados fue el fortalecimiento del trabajo conjunto contra las organizaciones clasificadas como narcoterroristas. La enviada especial Noem subrayó que este objetivo ocupa un lugar destacado en las relaciones bilaterales, resaltando la intención compartida de enfrentar estructuras criminales de alto impacto tanto en el territorio colombiano como en el ámbito internacional.

Durante la conversación, también se discutieron condiciones relacionadas con la seguridad y la estabilidad interna en Colombia. Se afirmó que, para atraer tanto inversión como crecimiento económico, resulta necesario asegurar un entorno confiable. Por ello, las iniciativas de cooperación no se limitan exclusivamente a temas militares o de seguridad, sino que buscan generar efectos positivos en el desarrollo económico del país.

En esa línea, Noem expresó el interés de incrementar la colaboración con el sector privado y fomentar nuevas oportunidades para que la inversión internacional llegue a Colombia. Este aspecto forma parte de los objetivos estratégicos para reforzar la relación entre ambas naciones.

El encuentro entre María Consuelo Araújo y Kristi Noem tuvo lugar poco después de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien arribó al país para dialogar directamente con el Gobierno de Abelardo De la Espriella sobre cooperación, seguridad y lucha contra el narcotráfico, enfatizando así la importancia que ambas partes otorgan al tema.

El Escudo de las Américas, según lo divulgado, es una estrategia regional destinada a enfrentar organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico y delitos similares. Consiste en promover la articulación entre países participantes, principalmente a través del intercambio de información y capacidades de seguridad, con el objetivo de debilitar las redes ilícitas. Además, posee un componente político que evidencia el interés de Estados Unidos en mantener y fortalecer alianzas con gobiernos que comparten su visión sobre seguridad y combate al crimen organizado. Esta iniciativa plantea, además, debates sobre el equilibrio entre operaciones militares y estrategias antidrogas convencionales en el continente.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuáles son sus objetivos?

El Escudo de las Américas es una estrategia regional que busca coordinar acciones entre países contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales. Su objetivo principal es facilitar el intercambio de información y capacidades de seguridad entre Estados, afectando así las redes criminales internacionales y promoviendo la cooperación hemisférica frente a amenazas compartidas.

¿Cómo beneficia la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico?

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión entre María Consuelo Araújo y Kristi Noem, la cooperación bilateral se traduce en fortalecimiento de acciones conjuntas, mayor seguridad y estabilidad interna para Colombia y el impulso de condiciones que favorecen la inversión y el crecimiento económico. Esta alianza abarca ámbitos tanto militares como económicos para lograr un enfoque integral frente al narcotráfico.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.