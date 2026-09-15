Promigas alertó sobre un déficit estructural de gas natural en Colombia, causado por la caída sostenida de la producción y las reservas.

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Según su XXVII Informe del Sector Gas Natural, la producción fiscalizada disminuyó 12 % entre 2024 y 2025 y acumuló una reducción de 31 % frente a 2021. En el mismo periodo, las reservas probadas bajaron de 3.164 a 1.717 Gpc.

Ante esta menor oferta nacional, Colombia ha aumentado las importaciones. En 2026, el gas importado representó 28 % del suministro total y llegó a 34 % en agosto.

Para enfrentar la situación, Promigas adelantó para octubre la ampliación de la terminal Spec LNG, que sumará 58 Mpcd y elevará su capacidad de regasificación a 533 Mpcd.

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La empresa advierte que la menor disponibilidad y el aumento de costos ya afectan la demanda, especialmente en la industria, el gas vehicular y el sector petrolero. También podría haber impactos sobre la competitividad, el empleo, la calidad del aire y las metas de descarbonización.

Promigas plantea cinco prioridades: asegurar y diversificar las importaciones, recuperar la producción nacional, fortalecer el transporte, recuperar la estabilidad regulatoria y proteger a consumidores y hogares vulnerables frente a mayores costos del gas.

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