El viaje que prometía ser un merecido descanso frente al mar Caribe y una noche dedicada al ritmo y la salsa de Gilberto Santa Rosa terminó convertido en una tragedia que enluta a la academia internacional. Las autoridades judiciales y la Policía Metropolitana de Cartagena avanzan en las investigaciones para esclarecer los detalles de la muerte de Diego Ramón Luna Álvarez, destacado educador y exrector de la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET), cuyo cuerpo sin vida fue hallado en las arenas del corregimiento de La Boquilla.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Policía Nacional a EL TIEMPO, el académico de 58 años había arribado a la capital bolivarense el viernes 11 de septiembre en compañía de su esposa, hospedándose en un hotel del sector norte. El trágico desenlace ocurrió la mañana del sábado, cuando la pareja decidió ingresar a nadar al mar. “El sábado temprano salió con su pareja a nadar en la playa cuando se presentó la situación de inmersión. La comunidad lo trasladó hasta la orilla y nosotros hicimos el acompañamiento hasta el centro de salud, pero desafortunadamente falleció”, precisaron los voceros policiales.

La noticia de su deceso generó profunda conmoción en las comunidades universitarias de Ecuador y Venezuela, países donde Luna Álvarez construyó una prolífica trayectoria dedicada a la epistemología y la investigación educativa. Con un sólido perfil profesional que incluía un posdoctorado en Estudios Libres por la Universidad Fermín Toro y otro en Epistemología de la Educación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en territorio venezolano, el educador dejó una huella imborrable en instituciones como el Instituto Excellence de Ecuador, cuyas directivas lamentaron profundamente su partida a través de un sentido mensaje institucional.

Mientras el Instituto de Medicina Legal avanza en los análisis anatomopatológicos y forenses para determinar con precisión si el fallecimiento obedeció exclusivamente a una inmersión trágica o si existieron complicaciones médicas previas, el caso vuelve a poner sobre la mesa los peligros latentes en las zonas costeras de la ciudad. Zonas turísticas como Marbella, El Cabrero y La Boquilla enfrentan de manera constante corrientes de resaca, fuertes embates de mar de leva y la peligrosa presencia de espolones que representan un riesgo mortal para los bañistas desprevenidos.

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