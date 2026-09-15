Por: EL PILON SA

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La capital del Cesar fue testigo de una intensa disputa deportiva durante el J30 de Valledupar, torneo internacional juvenil de tenis que reunió a cerca de 100 jugadores provenientes de seis países, acompañado por entrenadores y familiares, quienes sumaron alrededor de 200 personas, según explicó William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar. Este torneo no solo significó una oportunidad para ver en acción a jóvenes promesas del tenis mundial, sino también un impulso para la economía y el posicionamiento de Valledupar como un nuevo epicentro deportivo en la región.

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En la categoría femenina de sencillos, la estadounidense Luciana Chica se quedó con el título al imponerse en la final frente a la venezolana Odritza Sequera. Chica definió el partido como “duro”, pero aseguró que pudo sobreponerse y “sacar todo” para conseguir el campeonato, demostrando una notable fortaleza mental y física durante todo el torneo. En la rama masculina, el título fue para el colombiano Jairo Castañeda, quien superó al venezolano Javier Sánchez en la final, consolidando así su talento ante competidores de alto nivel.

Las competencias de dobles también ofrecieron partidos de gran nivel. En la modalidad femenina, Luciana Chica sumó un segundo trofeo junto a la colombiana Sara López, tras vencer a María Camila Vélez y la propia Sequera. En los dobles masculinos, la dupla colombiana conformada por Jerónimo Duque y Alex Pérez se impuso a sus compatriotas Simón Pineda y Simón Aparicio, reflejando la solidez del tenis local. De acuerdo con William Suárez Correa, el nivel mostrado en las finales fue sobresaliente tanto en la rama femenina como masculina, lo que dejó un balance positivo para los organizadores.

El dirigente destacó que el circuito internacional involucra tres ciudades: Cartagena, Valledupar y próximamente Barranquilla, permitiendo a los atletas jóvenes enfrentarse a rivales internacionales para acumular experiencia y preparar su paso al profesionalismo. Además, enfatizó en la importancia de traer estos eventos para dinamizar la economía local y aprovechar los escenarios deportivos de Valledupar, a pesar de los retos climáticos que representan las altas temperaturas, comparables a las de Miami o Australia según él mismo mencionó.

Por último, el torneo sirvió de plataforma para que jugadores locales como Juan Pablo Solano y Humberto Colmenares se midieran con deportistas internacionales, lo que permitirá fortalecer su preparación y aspirar a un mejor nivel en futuras competencias. Para Luciana Chica, nacida en Florida, de padres colombianos, disputar el título en condiciones de calor fue algo habitual y ya piensa en su siguiente desafío en Barranquilla.

¿Quiénes fueron los campeones del J30 de Valledupar 2024?

Los campeones del J30 de Valledupar incluyeron a Luciana Chica (Estados Unidos) en sencillos femenino, Jairo Castañeda (Colombia) en sencillos masculino, la dupla de Luciana Chica y Sara López en dobles femenino y Jerónimo Duque junto a Alex Pérez en dobles masculino, según la información proporcionada por los organizadores.

¿Por qué el J30 de Valledupar es importante para el tenis juvenil en Colombia?

Según William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, el J30 de Valledupar es clave para que los jóvenes acumulen experiencia internacional, mejoren su nivel competitivo y permitan que la ciudad se posicione como sede importante de eventos deportivos, impactando positivamente en el desarrollo del tenis juvenil y en la economía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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