Por: EL PILON SA

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El torneo internacional J30 de Valledupar dejó como grandes protagonistas a Luciana Chica, de Estados Unidos, y Jairo Castañeda, de Colombia, quienes se consagraron campeones en las modalidades de sencillos femenino y masculino respectivamente. Esta competencia, que reunió a promesas del tenis de seis países y se desarrolló en la capital del Cesar, puso a prueba el talento y la resistencia de sus participantes, en un entorno exigente tanto por el nivel de juego como por las condiciones climáticas.

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En la final femenina, Luciana Chica superó a la venezolana Odritza Sequera en un partido reñido, al que la campeona describió como “duro”, pero donde logró imponerse gracias a su entrega en la cancha. Además, la joven estadounidense volvió a subir al podio en la modalidad de dobles femenino, haciendo pareja con la colombiana Sara López. Juntas vencieron a María Camila Vélez y Odritza Sequera en la final. Por su parte, en dobles masculino, los colombianos Jerónimo Duque y Alex Pérez se coronaron tras ganarle en la final a sus compatriotas Simón Pineda y Simón Aparicio.

El presidente de la Liga de Tenis del Cesar, William Suárez Correa, aseguró que el balance del torneo resultó positivo, destacando el alto nivel mostrado en las finales tanto en la rama femenina como en la masculina. Según Suárez, la competencia forma parte de un circuito que incluye torneos en Cartagena, Valledupar y Barranquilla. Este circuito facilita que los talentos juveniles acumulen experiencia internacional, se enfrenten a rivales de diferentes países y fortalezcan su camino hacia el profesionalismo.

Suárez también resaltó el impacto positivo que estos eventos tienen en la economía local. De acuerdo con sus declaraciones, cerca de 200 personas estuvieron vinculadas al torneo, incluyendo jugadores, entrenadores y familiares, lo que dinamizó la vida social y comercial de Valledupar. La intención de la Liga es continuar atrayendo competiciones de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, para que la ciudad gane visibilidad como sede deportiva y los deportistas locales adquieran roce internacional. Ya se planea organizar un torneo Grado 3 nacional en 20 días y se gestiona otro internacional para finales del año.

La competencia también sirvió para que jugadores locales enfrentaran desafíos de altura. Nombres como Juan Pablo Solano y Humberto Colmenares participaron, accediendo a diferentes fases del campeonato y midiendo su preparación ante rivales internacionales. Suárez insistió en que este tipo de retos son fundamentales para el crecimiento de los tenistas de la región. Para Luciana Chica, el título en Valledupar significó un paso más en su carrera, confesando que se inició en el tenis por influencia de su hermana Dani y que el calor no le resultó desconocido, pues vive en Florida. Ahora su mira está puesta en Barranquilla, próxima parada del circuito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué países participaron en el torneo internacional J30 de Valledupar?

El torneo internacional J30 de Valledupar reunió a jóvenes tenistas de seis países, según la información proporcionada por la organización del evento liderada por la Liga de Tenis del Cesar. Esta característica permitió que la competencia tuviera una amplia diversidad de estilos de juego y facilitó el intercambio de experiencias internacionales entre los participantes.

¿En qué consiste el circuito de torneos de Cartagena, Valledupar y Barranquilla para jóvenes tenistas?

De acuerdo con William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, Cartagena, Valledupar y Barranquilla conforman un circuito de tres torneos internacionales. Este circuito está diseñado para que los jóvenes jugadores acumulen experiencia enfrentando rivales de varios países, lo cual es clave para su formación y para que, en el futuro, puedan participar en el tenis profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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