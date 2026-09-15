Por: EL PILON SA

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Los jóvenes tenistas Luciana Chica, de Estados Unidos, y Jairo Castañeda, de Colombia, se consagraron como los grandes ganadores del J30 de Valledupar, un torneo internacional que reunió a promesas del tenis de seis países en la capital del departamento del Cesar. Este certamen, que ofreció oportunidades de competencia y proyección en el circuito juvenil, evidencia el crecimiento del tenis en la región y el impulso que estos eventos aportan tanto al deporte local como a la economía de la ciudad.

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En la final femenina de sencillos, Luciana Chica superó a la venezolana Odritza Sequera en un partido exigente, el cual describió como “duro, pero saqué todo”, en sus palabras tras el encuentro. El campeonato masculino tuvo como protagonista al colombiano Jairo Castañeda, quien se impuso en la final sobre Javier Sánchez, de Venezuela. Por el lado del dobles femenino, Chica repitió triunfo, esta vez junto a la colombiana Sara López; la dupla se coronó campeona frente a María Camila Vélez y Odritza Sequera. En la modalidad de dobles masculino, Jerónimo Duque y Alex Pérez, ambos de Colombia, se llevaron el título venciendo a sus compatriotas Simón Pineda y Simón Aparicio.

William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, evaluó la competencia como positiva, resaltando el nivel de las finales y la proyección de las jugadoras participantes. Para Suárez, este tipo de torneos permiten que los jóvenes acumulen experiencia clave hacia su futuro profesional. Explicó además que el circuito, integrado por torneos en Cartagena, Valledupar y Barranquilla, potencian el crecimiento de los atletas al enfrentarse a rivales de otras nacionalidades, y aportan a la economía local. De acuerdo con Suárez, el evento atrajo a cerca de 100 jugadores, acompañados por alrededor de 50 entrenadores y 50 padres, generando así movimiento y dinamismo en la ciudad.

Las condiciones climáticas, marcadas por altas temperaturas, pusieron a prueba a los tenistas, pero Suárez destacó que los participantes están habituados a jugar en ambientes similares, como sucede en Miami o Australia. La Liga de Tenis del Cesar proyecta nuevos torneos, incluyendo uno nacional de Grado 3 en los próximos días y la posibilidad de acoger otra competencia internacional a fin de año. Entre los jugadores locales que participaron se encuentran Juan Pablo Solano y Humberto Colmenares, quienes, según Suárez, ya comienzan a adaptarse al nivel exigido por estas competencias, lo que contribuye a fortalecer su experiencia y su posición en el ranking.

El camino de Luciana Chica, por su parte, continúa tras su triunfal paso por Valledupar. De raíces colombianas y nacida en Florida, Estados Unidos, la joven confesó que el calor no le representó dificultades, comparándolo con el ambiente en el que reside. Su próxima meta: el torneo en Barranquilla, donde espera consolidar su progreso deportivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los ganadores del J30 de Valledupar en cada modalidad?

En el J30 de Valledupar, Luciana Chica, de Estados Unidos, se coronó campeona en la modalidad de sencillos femenino, mientras Jairo Castañeda, de Colombia, ganó el título en sencillos masculino. En dobles femenino, el trofeo fue para Luciana Chica y la colombiana Sara López, y en dobles masculino vencieron los colombianos Jerónimo Duque y Alex Pérez.

¿Qué impacto tiene el J30 de Valledupar para los jóvenes tenistas y la ciudad?

Según William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, este torneo internacional permite a los jóvenes medirse frente a rivales de diversos países, lo que contribuye a su formación profesional. Además, la llegada de jugadores, entrenadores y familiares genera movimiento económico en Valledupar, dinamizando sectores como la hotelería y el comercio local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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