Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Justicia y del Derecho firmó el Convenio de Asociación 698-2026 con la Fundación Construyendo Tejido Social, buscando impulsar e implementar Sistemas Locales de Justicia en 14 departamentos y 140 municipios a nivel nacional, entre los cuales se encuentran Valledupar y cinco municipios del Cesar. Este convenio, que estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2026, representa una inversión total de $1.586.320.000, donde el ministerio aporta la mayor parte del presupuesto, equivalentes a $1.505.800.000, mientras que la fundación participa con $80.520.000 en especie, según los datos presentados por el propio Ministerio de Justicia.

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El objetivo principal de este acuerdo es, según la ficha técnica, “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” para fortalecer la asistencia técnica, la formación, la logística y el apoyo a los Sistemas Locales de Justicia. Para ello, el convenio prevé cinco grandes productos: asistencia técnica territorial en 140 municipios, 70 procesos de capacitación, 14 jornadas móviles de acceso a la justicia, cinco encuentros regionales y un informe final que compile los resultados de la intervención. Además, en lugares como Valledupar, que entra en fase de implementación, está contemplado acompañar la socialización de la estrategia, conformación del Comité Local de Justicia, diagnóstico de conflictos y barreras, elaboración de planes de trabajo y ajuste de rutas de atención.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el Sistema Local de Justicia no busca sustituir entidades como la Fiscalía, la Policía, las comisarías de familia o los jueces. Su función es articular las instituciones existentes con mecanismos alternativos como conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores y organizaciones sociales.

Valledupar destaca como uno de los diez municipios priorizados para implementar por primera vez el Sistema en 2026, según la ficha técnica. Se priorizó a partir de criterios como municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), alertas tempranas y solicitudes de autoridades locales. En el caso de los otros municipios del Cesar, como Becerril y La Jagua de Ibirico, el proceso busca fortalecer sistemas ya adoptados. El diagnóstico oficial indica que hay brechas en la activación y respuesta de los comités locales, detectando incluso, en lugares como La Paz y Manaure Balcón del Cesar, dificultades para confirmar el funcionamiento de los comités.

La ejecución del convenio está atada a la verificación de productos entregables: los pagos se harán por avances comprobables y documentados como actas, informes y reportes financieros, buscando aumentar la transparencia y efectividad. Todo esto ocurre en un departamento que, según el propio diagnóstico citado, enfrenta altos niveles de inseguridad y violencia, con cifras superiores al promedio nacional, lo que refuerza la urgencia de fortalecer estos sistemas locales de justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un Sistema Local de Justicia y cómo funciona en los municipios del Cesar?

Un Sistema Local de Justicia, de acuerdo con la información del Ministerio de Justicia, es un modelo de articulación entre instituciones judiciales y mecanismos comunitarios encaminado a mejorar el acceso y la respuesta frente a conflictos locales. En el Cesar, no implica la creación de nuevas entidades judiciales, sino el trabajo conjunto de autoridades como la Fiscalía, la Policía, comisarías de familia y jueces, integrándose con figuras como conciliadores en equidad y jueces de paz. El objetivo es simplificar rutas de atención, identificar barreras de acceso y fortalecer la resolución alternativa de conflictos, adaptando estrategias según las necesidades de cada municipio.

¿Cómo serán monitoreados y financiados los Sistemas Locales de Justicia en Valledupar y otros municipios?

El convenio firmado establece que cada pago estará condicionado a la verificación de entregables como procesos de capacitación, actas, listados de asistencia e informes técnicos y financieros. El primer desembolso corresponde al 25 %, sujeto a la aprobación inicial del plan de trabajo; los siguientes pagos se harán a medida que se ejecuten actividades específicas de capacitación y acompañamiento, y el último 15 % al recopilar y sistematizar todos los resultados. Este enfoque permite un monitoreo riguroso del avance y busca asegurar la correcta implementación y fortalecimiento de los sistemas locales en los municipios seleccionados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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