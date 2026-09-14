Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad habitual de Fresno, municipio donde se registran ocasionalmente hechos de violencia, se vio interrumpida la noche del domingo por dos ataques armados en distintos sectores de la localidad. De acuerdo con la información recolectada, la jornada estuvo marcada por la ocurrencia de estos episodios violentos que dejaron como saldo una persona fallecida y dos más heridas, situación que generó preocupación entre los habitantes y contribuyó a un ambiente de incertidumbre.

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El incidente más grave se produjo hacia las 8:00 de la noche en el barrio Obrero, específicamente cerca del sector conocido como Casa de los Leones. Según lo reportado, sujetos todavía no identificados llegaron a este punto e hicieron varios disparos, alcanzando a dos hombres que se encontraban en el lugar. Las víctimas fueron inmediatamente trasladadas al Hospital San Vicente de Paúl con la esperanza de recibir atención oportuna.

Entre los afectados se encontraba un joven de 20 años, quien pese a los esfuerzos de los equipos médicos, falleció en el centro asistencial debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el ataque. El otro hombre que resultó herido continúa bajo observación médica y hasta el momento no se han entregado detalles concretos sobre su evolución.

Casi de forma simultánea, mientras se desarrollaban las labores de emergencia en el barrio Obrero, se reportó un segundo ataque con arma de fuego en el sector Alto de la Cruz. En este lugar, otra persona fue víctima de disparos y requirió traslado al hospital para recibir atención médica. Sobre el estado de salud de esta nueva víctima, aún no se conocen detalles específicos, manteniéndose hasta ahora en reserva mientras se aclara la situación.

Ambos hechos, aunque ocurrieron en sectores diferentes de Fresno, son objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales del municipio. El propósito de los investigadores es establecer con exactitud lo sucedido en cada caso, identificar a las personas responsables de los ataques y determinar si existe alguna relación o patrón común entre ambos eventos violentos. Por ahora, las pesquisas se encuentran en curso y la comunidad espera respuestas sobre la violencia que alteró la noche de domingo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables de los ataques armados en Fresno?

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información específica acerca de las identidades de los responsables de los ataques con arma de fuego ocurridos en el barrio Obrero y Alto de la Cruz. La investigación sigue en curso y uno de los principales objetivos es esclarecer quiénes están detrás de estos hechos que causaron una víctima fatal y varios heridos.

¿Hay relación entre los dos ataques armados registrados en Fresno el domingo?

Las autoridades investigan actualmente si los dos ataques armados, sucedidos en puntos diferentes de Fresno durante la noche del domingo, están conectados de alguna manera. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre la existencia de un vínculo entre ambos episodios, por lo que las pesquisas buscan esclarecer esta posible relación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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