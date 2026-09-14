Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La angustia de Eva Mercedes Rivera por la desaparición de su hija Sharik Sofía Rivera Rivera completa ya ocho días en Ibagué. En este lapso, la madre ha recorrido numerosos lugares de la ciudad, acompañada por funcionarios de la Policía, en un esfuerzo constante por reunir cualquier información que le permita saber qué ocurrió con la adolescente de 14 años. Según declaraciones recopiladas por El Nuevo Día, la mujer ha revisado cámaras de seguridad en distintas zonas, pero sus intentos no han arrojado resultados que aclaren el paradero de su hija.

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El panorama resulta aún más complejo para Eva Mercedes debido a su desconocimiento de la ciudad. La madre explicó a El Nuevo Día que no es originaria de Ibagué, por lo que sus redes de apoyo local se limitan a una sola persona conocida, dificultando aún más las tareas de búsqueda y seguimiento en una ciudad extraña. Así lo relató la madre, al señalar que este factor ha convertido el proceso en una experiencia aún más dura y desoladora.

Un aspecto que aumenta la preocupación de la familia es la falta de comunicación. Eva Mercedes reveló que Sharik nunca tuvo teléfono celular, es decir, la menor se encuentra completamente incomunicada, sin posibilidad de contacto por este medio. Además, la madre enfatizó que esta es la primera vez que su hija desaparece, hecho que incrementa la preocupación y el desconcierto de quienes la buscan, según su testimonio recogido por El Nuevo Día.

De acuerdo con la información oficial recogida hasta el momento, la adolescente fue vista por última vez el pasado 6 de septiembre en el sector de Praderas de Santa Rita, en Ibagué. Sharik mide aproximadamente 1,54 metros, es de contextura delgada, tiene piel blanca, cabello negro y ojos cafés. La última vez que fue vista vestía una blusa y un jean azul celeste, así como zapatos blancos.

La Policía, en respuesta a esta situación, activó una Alerta Rosa para focalizar su búsqueda y pidió colaboración a la comunidad. Mientras tanto, la familia insiste en la necesidad de difundir la información y sumarse a la búsqueda. Eva Mercedes pidió a los habitantes de Ibagué que, en caso de tener alguna pista o información relevante, se comuniquen con las autoridades o al número 321 394 6808.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo funciona en casos de desaparición de menores?

La Alerta Rosa, mencionada en este caso por la Policía, es un mecanismo de respuesta rápida implementado en situaciones de desaparición de menores de edad. Al activarse, moviliza recursos y personal institucional para intensificar la búsqueda, además de incentivar la colaboración ciudadana al difundir datos de la persona desaparecida de manera inmediata.

¿Cuál fue la última información conocida sobre la desaparición de Sharik Sofía Rivera en Ibagué?

Sharik Sofía Rivera fue vista por última vez el 6 de septiembre en el sector de Praderas de Santa Rita, en Ibagué. Según su madre, la adolescente no tenía teléfono y nunca antes se había ausentado, lo que agudiza la preocupación. La Policía y su familia siguen difundiendo su descripción física y las prendas que vestía el día de su desaparición, pidiendo colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier pista sobre su paradero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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