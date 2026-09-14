Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella, en su reciente alocución de este domingo 13 de septiembre, ofreció un balance detallado de seguridad y orden público al cumplir sus primeros 36 días de mandato. De acuerdo con la información proporcionada por el jefe de Estado, los esfuerzos de la Fuerza Pública han resultado en más de 17.140 capturas en diferentes zonas del país. Así lo informó el Ministerio de Defensa, subrayando también la muerte de al menos 24 jefes criminales pertenecientes a diversas estructuras delictivas. Entre los nombres mencionados figuran alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; alias ‘Max Max’, explosivista de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia); y alias ‘Tigre’, líder de la estructura criminal ‘Carolina Ramírez’.

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El presidente De la Espriella destacó igualmente el avance en las extradiciones, informando que en este corto periodo se han firmado 73 solicitudes, lo que constituye, según su balance, un golpe relevante contra el crimen organizado transnacional. El mandatario presentó asimismo un resumen de operaciones militares que se han desarrollado contra organizaciones ilegales. Una de las acciones principales, llamada operación Azarías y dirigida contra el Frente Carolina Ramírez, terminó con la muerte de 24 disidentes, la captura de seis personas y la recuperación de un menor de edad. Otra intervención importante fue la operación Amón, en Nariño, donde murieron siete integrantes de estructuras criminales.

En sus declaraciones, el presidente afirmó: "Aquí se acabó la época en la que el Estado retrocedía mientras los criminales avanzaban. Nuestra Fuerza Pública tiene una instrucción clara: recuperar el territorio, perseguir a los cabecillas, destruir las economías criminales, combatir el narcotráfico y proteger a los colombianos", según cita recogida en el informe presentado.

En el ámbito de las incautaciones, el balance arroja cifras significativas, pues se han decomisado 1.761 armas de fuego y 75.613 kilogramos de droga. Adicionalmente, se ha informado de la erradicación de 1.506 hectáreas de hoja de coca, acciones que el mandatario considera esenciales para debilitar la base financiera de los grupos delincuenciales. La información citada y ampliada corresponde a lo presentado por el presidente Abelardo de la Espriella y a datos del Ministerio de Defensa nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales resultados del balance de seguridad presentados por el presidente Abelardo de la Espriella?

El balance de seguridad presentado por Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, subraya logros como más de 17.140 capturas realizadas por la Fuerza Pública, la muerte de 24 jefes criminales, la firma de 73 extradiciones y la ejecución de operaciones militares relevantes como Azarías y Amón. También se han incautado 1.761 armas de fuego, 75.613 kilogramos de droga y erradicado 1.506 hectáreas de hoja de coca, según su reporte oficial y datos del Ministerio de Defensa nacional.

¿Qué significan las operaciones Azarías y Amón mencionadas en el balance de seguridad?

La operación Azarías fue una ofensiva militar contra el Frente Carolina Ramírez, en la que murieron 24 disidentes, se capturó a seis personas y se rescató un menor. La operación Amón, desarrollada en el departamento de Nariño, dejó como resultado la muerte de siete integrantes de estructuras criminales. Ambas acciones se enmarcan en el esfuerzo del gobierno para recuperar control territorial y combatir el crimen organizado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.