Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un nuevo episodio de violencia sacudió el suroccidente de Colombia este lunes, 7 de septiembre de 2026, cuando un artefacto explosivo detonó en la zona de Puerto Remolino, justo en los límites entre los departamentos de Cauca y Nariño. Este hecho dejó como saldo trágico la muerte de un soldado profesional y dos militares heridos, en medio de las constantes alertas por la presencia de explosivos en esa transitada vía.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información oficial suministrada por el Ejército Nacional, los militares se encontraban adelantando tareas de verificación después de que recibieron una alerta sobre una posible amenaza en el corredor vial donde ocurrió el atentado. Las labores que estaban ejecutando en terreno tenían como fin identificar y evitar el peligro que suponía la posible instalación de artefactos explosivos, en una zona que históricamente ha sido vulnerable a estos hechos.

En el momento de la explosión, los tres uniformados fueron atendidos inicialmente por los enfermeros de combate que hacen parte de la misma tropa, quienes activaron inmediatamente los protocolos establecidos para estos casos y gestionaron su evacuación. Sin embargo, la gravedad de las heridas impidió salvar la vida del soldado profesional José Manuel López Villada, quien fue identificado por el Ejército como la víctima fatal del ataque. Sus compañeros heridos fueron trasladados rápidamente a un centro asistencial cercano, donde recibieron atención médica especializada, y la institución dispuso el acompañamiento necesario para los familiares del militar fallecido.

En cuanto a la autoría del ataque, las autoridades informaron que actualmente se están llevando a cabo labores de inteligencia para establecer quiénes fueron los responsables y de qué forma planearon la acción violenta. Según los datos preliminares del Ejército Nacional, se sospecha que detrás de estos hechos estaría el frente Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), aunque esta hipótesis continúa siendo materia de investigación.

El suceso vuelve a poner en el centro del debate la situación de seguridad en la vía Panamericana, un corredor de suma importancia para la región y el país, por donde diariamente transitan habitantes de diversas comunidades, transportadores y viajeros, y que se ha visto afectado por hechos violentos similares en ocasiones anteriores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era el soldado profesional que murió en el ataque en Puerto Remolino?

El soldado profesional que perdió la vida en la explosión fue identificado como José Manuel López Villada, de acuerdo con la información revelada por el Ejército Nacional. La institución informó también que brindó acompañamiento a los familiares frente al difícil momento, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de hechos.

¿Qué se sabe sobre la posible autoría del ataque en la vía Panamericana?

Según las primeras investigaciones reveladas por el Ejército Nacional, la autoría del ataque estaría vinculada al frente Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc. Sin embargo, esta hipótesis aún está bajo verificación mediante labores de inteligencia y no se ha confirmado de manera oficial, siendo la investigación un proceso en curso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.