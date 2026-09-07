Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de confrontación pública se vivió entre el Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo, motivado por críticas a la reciente exposición de imágenes de personas fallecidas durante intervenciones oficiales. Iris Marín Ortiz, defensora delegada, fue enfática al señalar que las autoridades estatales no deben responder a la violencia igualando el nivel de crueldad de los grupos armados ilegales. Según palabras de Marín, el Estado debe preservar límites, en especial aquellos relacionados con la dignidad humana, aún en el contexto de un conflicto armado. Para la funcionaria, "la fortaleza del Estado no está en parecerse a quienes combate, sino en conservar sus límites incluso frente a quienes los han desconocido", una afirmación que dejó claro el llamado a diferenciar las actuaciones estatales de las acciones violentas de los grupos ilegales.

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La reacción gubernamental no se hizo esperar. Fue el ministro del Interior quien respondió, calificando la postura de la defensora como una "triste equivocación". En sus declaraciones, el ministro defendió el deber constitucional que tiene el Estado de enfrentar y combatir a las organizaciones criminales que ponen en peligro a la población. A su juicio, no es apropiado comparar las acciones de la Fuerza Pública, cuya misión es la protección ciudadana, con las conductas de las bandas a las que catalogó como narcoterroristas. El ministro recalcó: "lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad".

Adicionalmente, el jefe de la cartera del Interior extendió una invitación a la Defensoría del Pueblo para que respalde las labores orientadas a salvaguardar a quienes sufren la violencia. Subrayó que es fundamental el acompañamiento de la Defensoría en la lucha contra quienes cometen acciones atroces, tales como el uso de drones para matar, el reclutamiento de menores y la instauración del terror entre comunidades vulnerables. Al mismo tiempo, criticó la política conocida como "Paz Total", esgrimida por administraciones anteriores, argumentando que había dejado a muchos habitantes en situación de indefensión frente a los grupos armados. En este cruce de posiciones, la Defensoría mantiene su postura: lo esencial es que, más allá de la legítima defensa estatal, la dignidad humana sea un límite innegociable, mientras que el Gobierno insiste en la necesidad de aplicar una estrategia de seguridad robusta y el uso de la fuerza.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo cuestionó el uso de imágenes de personas muertas por parte del Estado?

La Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín Ortiz, cuestionó el uso de imágenes de personas muertas al considerar que el Estado no debe responder a la violencia de los grupos armados ilegales con la misma crueldad. Argumentó que, incluso en el conflicto, debe privilegiarse la dignidad humana y diferenciar las prácticas estatales de las de sus adversarios, según declaraciones citadas por ambos funcionarios.

¿Qué es la política de “Paz Total” mencionada por el Gobierno y por qué fue criticada?

La política de "Paz Total" fue mencionada por el ministro del Interior como una estrategia de administraciones anteriores que, según su postura, dejó a poblaciones vulnerables expuestas a grupos criminales. El funcionario cuestionó su eficacia y defendió que el actual Gobierno busca superar ese enfoque, apostando por una acción estatal más decidida contra las organizaciones armadas ilegales, de acuerdo con lo informado en las declaraciones oficiales recogidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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