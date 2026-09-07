Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo caso de violencia sacudió la madrugada de este lunes 7 de septiembre en el municipio de El Espinal, Tolima, donde un hombre fue hallado con graves lesiones en el Pueblito Espinaluno. El hecho se registró hacia las 6:00 de la mañana en el sector de la carrera Cuarta con calle Sexta, en las cercanías de un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un corredor rodeado de establecimientos comerciales, lo que incrementó la atención de residentes y transeúntes en la zona.

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Según los reportes preliminares, el hombre presentaba aparentes heridas producidas por impactos de bala. Sin embargo, hasta el momento en que las autoridades arribaron al sitio, no se había podido establecer de manera oficial la identidad de la persona fallecida. Tampoco existía claridad sobre la forma exacta en la que sucedió el ataque, según informaciones recolectadas por las primeras unidades policiales presentes en el lugar. La Policía Nacional, que asumió de inmediato las indagaciones, procedía a recolectar pruebas y a verificar testimonios con el objetivo de esclarecer este nuevo hecho violento en el municipio.

Hasta la mañana de los hechos, tampoco se había confirmado si este episodio correspondía a un caso de sicariato, término que se usa para describir asesinatos cometidos por encargo. Los uniformados continuaban adelantando labores de verificación para comprender exactamente qué sucedió y qué motivaciones estarían detrás del ataque.

Este caso aparece en un contexto preocupante para la seguridad en El Espinal. Según información emitida durante una transmisión reciente, a fecha de 26 de agosto de 2026 se habían registrado 40 homicidios en el municipio. Esta cifra, comparada con el mismo periodo de 2025, significaría un dramático aumento del 260 % en los casos de asesinato. De confirmarse la muerte violenta de este hombre como un homicidio, el número escalaría a 41, profundizando la alerta sobre el tema. Por el momento, las autoridades locales no han entregado datos adicionales sobre la identidad de la víctima ni sobre los posibles móviles del ataque, pero se espera que amplíen la información en el transcurso de las investigaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el ataque en el Pueblito Espinaluno de El Espinal, Tolima?

De acuerdo con los informes iniciales, el ataque tuvo lugar a tempranas horas de la mañana, cuando un hombre fue encontrado con aparentes heridas de bala en un corredor comercial. Las autoridades aún no han confirmado la identidad de la víctima ni las circunstancias concretas del ataque, por lo cual las investigaciones permanecen abiertas.

¿Cuántos homicidios han ocurrido en El Espinal, Tolima, en 2026?

Según lo revelado durante una transmisión reciente, para el 26 de agosto de 2026 se contabilizaban 40 homicidios en el municipio de El Espinal. Este número refleja un aumento alarmante del 260 % en comparación con el mismo lapso de 2025. De confirmarse el caso reportado este lunes como homicidio, la cifra ascendería a 41.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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