Por: Portal Bogotá

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La Policía Nacional abrió oficialmente las inscripciones para la edición número doce de la Carrera por la Policía 2026, bajo el lema "Un reto para ti, un honor para nosotros". Este evento deportivo, de acuerdo con la Policía Nacional, se ha convertido en una tradición anual que congrega a miles de ciudadanos alrededor del deporte, la solidaridad y el reconocimiento al trabajo de los hombres y mujeres que forman parte de la institución.

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La competencia tendrá lugar el domingo 8 de noviembre de 2026, en la ciudad de Bogotá, partiendo desde el Monumento de los Héroes. Se espera que más de 10.000 participantes recorran las principales vías de la capital en diferentes modalidades: 5, 10 y 21 kilómetros. Los organizadores destacan que el objetivo va mucho más allá de la actividad física; buscan fortalecer la relación entre los ciudadanos y la Policía Nacional, motivando el sentido de pertenencia y el apoyo social a quienes arriesgan su vida diariamente.

De acuerdo con la información oficial compartida por la Policía Nacional, esta edición tiene un propósito humanitario central. Los recursos recaudados con las inscripciones estarán destinados principalmente a apoyar a más de 1.000 policías y sus familias que resultaron afectados por el reciente terremoto. Así, la iniciativa pretende ofrecer respaldo a quienes enfrentan situaciones difíciles a raíz de esta emergencia, destinando los fondos a programas de asistencia y bienestar y garantizando el acceso a educación, salud y otros beneficios que mejoran la calidad de vida de los uniformados y sus allegados.

Adicionalmente, el evento está diseñado para ser incluyente: contará con categorías para diferentes grupos poblacionales, entre ellas Hand Cycling para atletas con discapacidad, así como categorías juveniles, abierta, mayores y plus. De esta manera, la Carrera por la Policía se consolida como un espacio que fomenta la integración ciudadana, la inclusión y el espíritu deportivo, promoviendo al mismo tiempo el reconocimiento a la labor de los uniformados encargados de velar por la seguridad y convivencia a nivel nacional.

Quienes deseen formar parte de esta causa social y deportiva pueden inscribirse a través del sitio web oficial del evento, www.carreraporlapolicia.net, y participar corriendo al lado de quienes protegen diariamente al país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará la Carrera por la Policía 2026 en Bogotá?

Según datos oficiales de la Policía Nacional, la Carrera por la Policía 2026 se realizará el domingo 8 de noviembre de 2026 en Bogotá, teniendo como punto de partida el Monumento de los Héroes. Se proyecta una participación de más de 10.000 personas en recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros.

¿Cómo se destinarán los fondos recaudados en la Carrera por la Policía 2026?

De acuerdo con la información oficial suministrada por la Policía Nacional, los fondos obtenidos por las inscripciones se utilizarán principalmente para brindar asistencia a más de 1.000 policías y sus familias afectados por el reciente terremoto. Los recursos permitirán fortalecer programas de ayuda, bienestar, educación, salud y calidad de vida dentro de la Familia Policial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.