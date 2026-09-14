La búsqueda de Marcos Medina Molina, un joven de 23 años conocido en redes sociales como ‘Producciones Marquitos’, terminó este domingo con una noticia devastadora para sus familiares: fue encontrado muerto en una zona rural del Magdalena.

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El joven había sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 12 de septiembre, luego de salir de Pueblito de Los Andes, corregimiento de Nueva Granada, con destino a Santa Marta.

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De acuerdo con la información preliminar, Medina Molina se movilizaba en una motocicleta Pulsar 200 cuando emprendió el viaje hacia Santa Marta.

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Sin embargo, con el paso de las horas sus familiares perdieron comunicación con él y comenzaron a preocuparse porque no tenían certeza de que hubiera llegado a su destino. Ante esta situación, dieron aviso a las autoridades, que activaron labores de búsqueda en diferentes sectores de la región.

Fue así como, hacia el mediodía del domingo, unidades de la Policía del Magdalena localizaron el cuerpo del joven en el corregimiento de La Gran Vía, en jurisdicción de Zona Bananera.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a Medina sin vida y con aparentes signos de violencia. Funcionarios de la Sijín y del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía del Magdalena realizaron la inspección técnica del cadáver y comenzaron la recolección de elementos que puedan ayudar a establecer qué ocurrió.

Por ahora, no se ha determinado oficialmente la causa de muerte. Medicina Legal adelanta los estudios correspondientes para establecer la naturaleza de las lesiones y determinar si estas fueron ocasionadas con un arma blanca, un arma de fuego u otro elemento.

Uno de los principales interrogantes para los investigadores es el paradero de la motocicleta en la que se movilizaba la víctima.

¿Lo mataron para robarle la motocicleta?

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a un posible hurto, teniendo en cuenta que la motocicleta no fue encontrada junto al cuerpo.

La Policía mantiene especial atención sobre la moto Pulsar 200, de placas ODG32F, y ha impartido instrucciones a las unidades desplegadas en la región para verificar vehículos que puedan corresponder a sus características.

La hipótesis preliminar es que los responsables del crimen podrían haber escapado utilizando la motocicleta de la víctima. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada durante el avance de la investigación.

Por ahora tampoco se ha establecido cuántas personas habrían participado en el crimen ni cómo ocurrió exactamente la agresión.

¿El crimen estaría relacionado con su trabajo en redes?

Marcos Medina era reconocido en redes sociales bajo el nombre de ‘Producciones Marquitos’, actividad mediante la cual tenía presencia en la región.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han establecido que su asesinato tenga relación con su trabajo como creador de contenido.

La investigación se concentra inicialmente en reconstruir sus últimos movimientos, establecer quiénes estuvieron con él antes de su desaparición y ubicar la motocicleta que conducía.

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El homicidio se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en diferentes zonas rurales del Magdalena y otros sectores de la Costa Caribe, situación que ha generado preocupación por la seguridad en las vías que conectan corregimientos y municipios.

Mientras avanza la investigación, las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

La recuperación de la motocicleta podría convertirse en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido y establecer si el asesinato estuvo relacionado con un intento de hurto.

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