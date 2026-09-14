El presidente Abelardo De La Espriella responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por la situación fiscal que enfrenta Colombia y presentó su propuesta de “Presupuesto de la verdad” para 2027.

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Según el mandatario, la deuda pública se duplicó en la última década y actualmente el país destina uno de cada tres pesos tributarios al pago de obligaciones, frente a uno de cada seis anteriormente.

Para 2027, el presupuesto nacional será de $635 billones, de los cuales $281 billones provendrán de deuda y $300 billones de ingresos corrientes. Además, el servicio de la deuda alcanzaría $155 billones, $55 billones más que en el periodo anterior.

De La Espriella también cuestionó las proyecciones de recaudo de años anteriores y aseguró que se presupuestaron ingresos que finalmente no llegaron.

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Ante este panorama, el Gobierno anunció un ajuste de austeridad de $17,4 billones, con recortes en transferencias, compras de bienes y servicios y proyectos de inversión considerados no prioritarios.

El presidente reconoció que estas medidas no serán suficientes y planteó impulsar la inversión privada, el empleo, la infraestructura y las alianzas público-privadas para recuperar el crecimiento económico.

También advirtió que buscará responsabilidades por el manejo de los recursos públicos durante la administración anterior.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.