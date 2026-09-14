Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Leandro Vera Rojas, una figura con trayectoria en la gestión pública de Ibagué y el Tolima, anunció que contempla postularse a la Alcaldía de Ibagué en las próximas elecciones territoriales. De acuerdo con sus declaraciones desde la Universidad del Tolima, Vera considera la posibilidad como “un sueño, como ibaguereño, como tolimense, pues quien tuvo la oportunidad también de pisar estas aulas, estudiar, prepararse y tener todo acá. Claro que sí, me gustaría ser alcalde de Ibagué”. Así, deja claro que su interés en llegar al Palacio Municipal responde a una conexión personal profunda con la ciudad y la región.

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Leandro Vera también detalló que, antes de lanzar oficialmente su candidatura, buscará consolidar el respaldo necesario de diferentes sectores sociales. En sus palabras: “Hemos puesto a consideración nuestro nombre para ser precandidatos inicialmente y, si logramos consolidar una articulación con los diferentes actores sociales, vamos a tener la oportunidad de participar en ese proceso electoral”. Esta afirmación muestra que Vera concibe la política como un ejercicio de construcción colectiva y diálogo con las bases locales.

El nombre de Vera ya venía ganando terreno entre las posibilidades para integrar el equipo de Abelardo de la Espriella en los comicios locales de Ibagué. Según la información, Vera desempeñó un papel significativo durante la campaña presidencial de De la Espriella en esa ciudad, lo que evidencia su cercanía con ese proyecto político.

La experiencia de Leandro Vera incluye cargos de relevancia en el sector público regional. Ha dirigido la sede tolimense del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estuvo al frente de Ibagué Limpia y ocupó posiciones como secretario General y secretario de Planeación de la Alcaldía de Ibagué. Estos antecedentes revelan un perfil técnico y administrativo, familiarizado con las dinámicas de la administración pública local.

Por ahora, Vera subraya que su participación en la contienda por la Alcaldía dependerá de las decisiones que tome el partido Defensores de la Patria. De ese modo, su posible aspiración se encuentra aún en etapa de definición, sujeta a los consensos y estrategias que adopte esa colectividad política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trayectoria de Leandro Vera Rojas en el sector público de Ibagué y Tolima?

Leandro Vera Rojas ha ocupado cargos importantes como director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), gerente de Ibagué Limpia y secretario General y de Planeación en la Alcaldía de Ibagué. Estas posiciones le han permitido adquirir experiencia en la gestión pública local y departamental.

¿Qué es lo que define la posible candidatura de Leandro Vera Rojas a la Alcaldía de Ibagué?

La eventual candidatura de Leandro Vera Rojas depende de la consolidación de apoyos sociales y de la decisión final que tome el partido Defensores de la Patria. Vera ha señalado que solo oficializará su aspiración si logra articular consensos con diferentes actores sociales y cuenta con el respaldo del partido mencionado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.