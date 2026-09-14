El presidente Abelardo de la Espriella presentó los primeros resultados del Banco de Talentos de la Patria, una iniciativa de su Gobierno que busca cambiar la forma en que se seleccionan funcionarios públicos en Colombia.

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La propuesta pretende que el acceso a cargos estatales dependa principalmente de las capacidades, experiencia y trayectoria de los candidatos, y no de recomendaciones o intermediaciones políticas.

Según explicó De la Espriella, 39 personas que llegaron al Estado mediante este mecanismo ya fueron posesionadas en diferentes entidades. Además, 174 hojas de vida ya fueron publicadas y están pendientes de que sus respectivos procesos de posesión avancen.

A esto se suman 83 perfiles que actualmente están siendo evaluados para ocupar jefaturas de control interno.

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El mandatario destacó especialmente este último grupo, debido a la importancia de esos cargos para la vigilancia de las entidades públicas.

Los funcionarios de control interno tienen entre sus responsabilidades identificar riesgos, prevenir posibles irregularidades, supervisar procesos y contribuir a garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada.

De la Espriella defendió el modelo como una alternativa frente a prácticas tradicionales de acceso al empleo público.

En ese sentido, aseguró que el objetivo es encontrar personas preparadas, comprometidas e íntegras para trabajar en el Estado. Su mensaje fue claro: el Gobierno busca priorizar el talento, la experiencia y el compromiso con el país por encima de las llamadas “palancas” políticas.

El presidente también enfatizó que el Banco de Talentos no pretende convertirse simplemente en una plataforma para acumular hojas de vida.

Según explicó, la iniciativa fue creada para generar oportunidades reales de vinculación al sector público y anunció que próximamente habrá más cargos disponibles mediante este sistema.

La estrategia busca, además, fortalecer el control dentro de las instituciones estatales y reducir los riesgos de corrupción o mal manejo de los recursos públicos mediante la llegada de funcionarios seleccionados bajo criterios de mérito.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.