Por: VALORA ANALITIK

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El Dane informó que la inflación en lo corrido del año, correspondiente al lapso entre enero y agosto, fue de 5,35 %, lo que representó 1,13 puntos porcentuales más que en el mismo lapso del año pasado.

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Según el informe, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación año corrido de 7,16 %, siendo esta la mayor del periodo.

En agosto de 2026, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases de algunos alimentos en Colombia: papas (56,31 %), tomate de árbol (52,76 %) y arracacha, ñame y otros tubérculos (47,48 %).

Expectativas para el precio de los alimentos en Colombia

Los alimentos en Colombia que se consumen por fuera del hogar, correspondientes a la división de restaurantes y hoteles, registraron una variación año corrido de 7,10 %, siendo esta la segunda mayor variación del indicador.

“En agosto de 2026, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes: tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (9,40 %)”, indica el informe.

Por otro lado, los gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre subieron 7,72 %, mientras que las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio aumentaron 7,35 %, impulsando la inflación del sector.

“Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (0,96 %), pago por alimentación en comedores (4,69 %) y gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (6,52 %)”, concluyó el Dane.

(Recomendado: Ya preocupa disparada de precios de alimentos en Colombia: carne y leche, en la mira)

Los pronósticos de los analistas locales siguen alertando sobre lo que pueda llegar a pasar con el precio de los alimentos en Colombia al cierre del año, debido al impacto del fenómeno de El Niño.

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