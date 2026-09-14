La crisis financiera de Coosalud provocó la suspensión, desde este 14 de septiembre, de los servicios no urgentes para sus afiliados en 40 hospitales públicos de Antioquia.

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La medida fue anunciada por la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, debido a las millonarias deudas que la EPS mantiene con las instituciones de salud.

Según la asociación, las obligaciones de Coosalud con los hospitales del departamento ascienden actualmente a unos $293.000 millones.

Entre las instituciones afectadas se encuentran el Hospital General de Medellín y centros asistenciales de municipios como Caucasia, Turbo, Anorí, Necoclí, Amagá, Amalfi, Jericó, Santa Fe de Antioquia y Támesis.

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Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la asociación, señaló que la EPS se había comprometido a pagar los recursos correspondientes a septiembre, pero ocho días después aún no había cumplido.

La falta de recursos estaría dificultando incluso el pago de la nómina de los trabajadores de los hospitales.

A esta situación se suman problemas administrativos, dificultades de interlocución y cambios frecuentes de agentes interventores. También se cuestiona la centralización de procesos en Cartagena.

Pese a la suspensión, los hospitales continuarán atendiendo urgencias y procedimientos cuya interrupción pueda poner en riesgo la vida o integridad de los pacientes. En Antioquia, Coosalud tenía cerca de 860.000 afiliados a junio de 2026.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.