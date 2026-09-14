Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella alertó a la nación, en una reciente alocución el 13 de septiembre, sobre una profunda crisis fiscal que, según dijo, marcará el rumbo de su mandato. Este mensaje fue transmitido justo horas antes de la crucial votación en el Congreso sobre el monto definitivo del Presupuesto General para 2027. De la Espriella señaló al gobierno anterior de Gustavo Petro como único responsable de la situación, acusando a esa administración de haber incurrido en decisiones irregulares, despilfarros y actos de corrupción. En palabras del presidente, "la crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente, ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción". El jefe de Estado afirmó que el impacto de estas acciones no tiene comparación con crisis o recesiones pasadas.

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Según lo dicho por De la Espriella, durante el gobierno de Petro se destinaron al menos 10 billones de pesos colombianos (COP) "al despilfarro" y actualmente la deuda bordea los 282 billones de pesos. Esta denuncia provocó rápidas reacciones principalmente desde la oposición. El exmandatario Gustavo Petro respondió solicitando réplica para argumentar que el gobierno actual busca ocultar su incapacidad, afirmando que durante su gestión se pagaron casi 100 billones de pesos provenientes de empréstitos internacionales, subsidios y transferencias legales que fueron necesarias durante la pandemia. Petro también criticó que De la Espriella aumentara el presupuesto solo para cubrir el bono pensional, usando deuda y no los fondos originalmente ahorrados por trabajadores.

Otras figuras, como el asesor Carlos Suárez y el exalcalde Enrique Peñalosa, respaldaron la alarma del actual presidente y reiteraron la gravedad de la “reconstrucción” necesaria en las finanzas públicas. Por su parte, el senador Christian Garcés subrayó que la recuperación económica será prioritaria y que los recursos deben enfocarse en quienes resultaron afectados por catástrofes recientes, como el terremoto.

En el Congreso, el presupuesto propuesto por la administración Petro era de 576 billones de pesos, pero con una advertencia de que existía un déficit superior a los 30 billones. Ahora, De la Espriella plantea una cifra cercana a los 635 billones, la cual está bajo revisión legislativa.

Durante la misma alocución, el presidente abordó el tema de la autonomía universitaria, advirtiendo que no está por encima del orden público, y advirtió que no permitirá que las universidades sean refugio de la violencia, lo cual desató críticas por posible violación de derechos universitarios. Sin embargo, figuras como la representante Carol Borda apoyaron la medida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen de la crisis fiscal denunciada por Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, la crisis fiscal actual tiene su raíz en las decisiones tomadas durante el gobierno de Gustavo Petro, a quien acusa de despilfarro, corrupción y manejo irregular de los fondos públicos. Según sus declaraciones, estas acciones provocaron una deuda de 282 billones de pesos y el uso indebido de al menos 10 billones para gastos injustificados.

¿Por qué la autonomía universitaria fue tema central en el mensaje de De la Espriella?

La autonomía universitaria se volvió central en el discurso presidencial porque De la Espriella declaró que no permitirá que esta autonomía esté por encima del orden público, asociando la violencia y el vandalismo en las universidades con la permisividad institucional. Esta posición generó un intenso debate entre quienes temen una posible violación de derechos y quienes apoyan una intervención para restaurar el orden.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.