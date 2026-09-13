“Se acabaron los privilegios para los corruptos”, fueron las contundentes palabras con las que Abelardo de la Espriella puso en cintura a políticos, exfuncionarios y más que han malversado recursos públicos.
(Lea también: “Estamos pagando la deuda del derroche [de Petro] con gota a gota”: De la Espriella, sobre crisis fiscal)
Y es que el presidente dio la orden de revisar el estatus de los privados de la libertad por corrupción que están cumpliendo sus condenas en guarniciones militares o en estaciones de la Policía. El mandatario aseguró que se deben eliminar ese tipo de beneficios y que este tipo de personas deben ser trasladadas a centros penitenciarios, ya que la ley no los cobija de tener condiciones para este tipo de privilegios.
“Me niego a aceptar que quienes utilizaron posiciones privilegiadas dentro del Estado para saquear los recursos públicos que son del pueblo pretendan convertir el cumplimiento de una condena en una estadía privilegiada. Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior, son corruptos y muchas veces el daño que causan es devastador”, aseguró De la Espriella durante su alocución del domingo 13 de septiembre.Lee También
Universidad Distrital abrió inscripciones y hay descuentos: ojo a las fechas Desapareció aeronave con 5 personas a bordo: cubría la ruta Condoto-Guaymaral y hay alerta Cuatro sismos fueron registrados en Colombia el 13 de septiembre, según el Servicio Geológico Colombiano "Que caiga el que tenga que pagar": Marelbys Meza rompe el silencio y habla de Laura Sarabia
El jefe de Estado aseguró que a los corruptos no se les puede dar beneficios como estar presos en un lugar donde tienen accesos a muchas comodidades, especialmente porque estos delitos afectaron a los colombianos.
“Acabar con la corrupción exige investigaciones, condenas y recuperación del dinero robado, pero también terminar con la percepción de que la cárcel en Colombia depende del apellido, cargo o contactos que se tengan. La ley debe ser igual para todos”.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO