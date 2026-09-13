“Se acabaron los privilegios para los corruptos”, fueron las contundentes palabras con las que Abelardo de la Espriella puso en cintura a políticos, exfuncionarios y más que han malversado recursos públicos.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Estamos pagando la deuda del derroche [de Petro] con gota a gota”: De la Espriella, sobre crisis fiscal)

Y es que el presidente dio la orden de revisar el estatus de los privados de la libertad por corrupción que están cumpliendo sus condenas en guarniciones militares o en estaciones de la Policía. El mandatario aseguró que se deben eliminar ese tipo de beneficios y que este tipo de personas deben ser trasladadas a centros penitenciarios, ya que la ley no los cobija de tener condiciones para este tipo de privilegios.

El jefe de Estado aseguró que a los corruptos no se les puede dar beneficios como estar presos en un lugar donde tienen accesos a muchas comodidades, especialmente porque estos delitos afectaron a los colombianos.

“Acabar con la corrupción exige investigaciones, condenas y recuperación del dinero robado, pero también terminar con la percepción de que la cárcel en Colombia depende del apellido, cargo o contactos que se tengan. La ley debe ser igual para todos”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.