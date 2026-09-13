Colombia se sigue recuperando de las heridas que todavía lleva del devastador terremoto que sufrió hace un poco más de un mes. Sin embargo, habría una esperanza luego de que Abelardo de la Espriella dio a conocer un acuerdo que logró con varios de los empresarios más importantes del país. Aseguró que grupos como Gilinski, Santo Domingo, Daes, David Vélez y más se han unido para aportar en materia financiera a la recuperación económica de los afectados por esta calamidad.

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Marcas como Colombina, Bancolombia y Tecnoglass se comprometieron a aportar 5.000 millones de pesos a través de Impulsa para emprendedores afectados por el terremoto en el Chocó. Así lo reveló el senador Miguel Ángel de la Espriella tras una reunión que convocó en Quibdó a los principales empresarios del país junto al gobierno y a las fuerzas vivas del departamento, con el propósito de traducir la llamada deuda histórica con esa región en compromisos verificables.

Entre los acuerdos más destacados figura el de Grupo Nutresa y Nubank, que se comprometieron con 100 becas para jóvenes del Chocó. Por su parte, la Organización Olímpica abrirá un canal directo de comercialización para productos chocoanos.

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Según De la Espriella, “la Organización Olímpica le va a comprar todo a los productores locales”, un mecanismo que busca eliminar intermediarios y fortalecer la economía de base en el departamento.

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Nubank también se sumará a una estrategia de bancarización e inclusión financiera acordada en esa misma mesa. Adicionalmente, se abrirán oportunidades de comercialización para el biche producido por emprendedores de Quibdó a través de la Central Mayorista de Antioquia, ampliando así los mercados disponibles para los productores locales.

En materia de turismo, con la Fundación Santo Domingo y Fontour se avanzará en la estrategia de pueblos milagros turísticos, comenzando por Nuquí. El objetivo es atraer inversión, fortalecer emprendimientos y desarrollar un turismo sostenible que no sacrifique el patrimonio ambiental del territorio.

“No quiero que la reunión que tuve con los empresarios, con los cacaos, termine convertida en otra fotografía de empresarios y funcionarios haciendo promesas al Chocó”, advirtió el presidente. Para blindar el seguimiento, anunció la creación de una gerencia especial para el departamento, encabezada por José Leonidas Tobón, oriundo del Chocó, con interlocución directa con la presidencia.

¿Qué otros acuerdos empresariales surgieron de la reunión en Quibdó?

Más allá de las becas y el capital semilla, ISA y Bancolombia se comprometieron a invertir 3.000 millones de pesos en soluciones de energía solar para comunidades del Pacífico chocoano con acceso limitado a electricidad confiable. Bancolombia también manifestó disposición para apoyar la estructuración de un paquete de obras de infraestructura vial cercano a 1 billón de pesos.

¿Qué es la gerencia especial para el Chocó y cuál es su función?

Es una figura de supervisión anunciada por De la Espriella para hacer seguimiento a todos los compromisos surgidos de la reunión empresarial, destrabar proyectos y exigir resultados concretos. Estará encabezada por José Leonidas Tobón, con línea directa hacia la presidencia, y representa el mecanismo institucional elegido para evitar que los acuerdos queden solo en declaraciones.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.