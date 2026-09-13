Colombia está ahogada en deudas, o eso es lo que aseguró Abelardo de la Espriella, quien durante su alocución del 13 de septiembre señaló al gobierno de Gustavo Petro de malversar las finanzas del Estado. El presidente aseguró que el ejecutivo viene de gastar mucho más de lo que tiene en reserva, lo que ha llevado al país a una crisis fiscal.

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Según De la Espriella, se había usado cerca del 97 % del cupo para financiar todo 2026 y que se gastaron los créditos disponibles que se necesitaban para todo el año. También dijo que el endeudamiento, que señala que fue de 281 billones de pesos, fue inútil porque ni siquiera dejaron obras o algún progreso en materia social, de infraestructura o económica.

“El servicio de la deuda se duplicó en una década. Colombia pasó de destinar uno de cada seis pesos de sus ingresos tributarios a pagar deuda a cerca de uno cada tres pesos hoy. Fue tal el derroche y el desgreño que el cupo previsto para financiar todo 2026 fue consumido casi por completo en los primeros siete meses de este año”, dijo De la Espriella.

El jefe de Estado agregó que el gasto público se mandó a contratos, burocracia y corrupción. También recalcó que Petro priorizó agrandar al Estado sacrificando la inversión que beneficiara al país, manifestando que ha sido la más baja desde 1975

“Lo que hemos encontrado es una locura… Se gastaron el dinero que había y de la fiesta del gasto solo nos quedó la gran deuda que hoy tenemos… No solo estamos pagando la deuda del derroche, la estamos pagando con intereses de gota a gota. Para 2027, el servicio de la deuda llegará a 155 billones de pesos”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.