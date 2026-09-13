Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que, en un lapso de poco más de 24 horas, se registraron siete emisiones de ceniza provenientes del volcán Puracé, localizado en el departamento del Cauca. El periodo de mayor actividad comenzó a las 2:00 p.m. del sábado 12 de septiembre y se extendió hasta las 4:00 p.m. del domingo 13 de septiembre. Entre los episodios identificados, el más notable ocurrió el domingo a las 8:59 a.m., cuando una columna de ceniza alcanzó los 1.200 metros sobre el cráter y se dirigió hacia el noroccidente, afectando varias zonas rurales y urbanas del municipio de Puracé, la vereda Río Blanco en Popayán y otros sectores cercanos. El informe oficial detalla reportes ciudadanos de caída de ceniza en las veredas Hato Viejo, Hispala y 20 de Julio, así como en la cabecera del corregimiento de Coconuco.

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La actividad reciente del volcán también estuvo marcada por movimientos sísmicos relacionados con el flujo de fluidos en los conductos volcánicos. El SGC precisó que se registraron eventos de largo periodo (LP) y pulsos de tremor volcánico (TR), ambos tipos de sismos localizados bajo el cráter y a profundidades menores a un kilómetro. Además, se observaron movimientos sísmicos volcánico-tectónicos (VT), originados por el fracturamiento de rocas a distancias de entre 12 y 15 kilómetros al nororiente del volcán, y a profundidades que oscilan entre 6 y 11 kilómetros.

El SGC advirtió que continúa la lenta deformación del suelo en el área comprendida entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. En cuanto al monitoreo de gases, se mantienen constantes las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y una tendencia al alza en las mediciones de dióxido de carbono (CO2) en el suelo. De acuerdo con plataformas satelitales, no se han registrado anomalías térmicas en el fondo del cráter.

Debido a que los valores instrumentales superan las líneas base habituales del volcán, el estado de alerta se mantiene en Naranja. Esto implica una vigilancia reforzada, ya que existen alteraciones importantes en la dinámica del macizo. La entidad explica que cambios transitorios en los niveles de actividad no implican necesariamente estabilidad, por lo que para retornar a alerta Amarilla se requiere un periodo de observación continua y evaluación integral de parámetros.

Por último, el SGC recomendó a la población evitar acercarse a los cráteres y cabeceras de ríos cercanos, ya que hay riesgo de nuevas emisiones de gases, ceniza o fragmentos de roca, así como formación de flujos de lodo. Insistió también en no difundir información no oficial sobre la actividad volcánica.

¿Qué significa la alerta Naranja en el volcán Puracé?

El estado de alerta Naranja, según el Servicio Geológico Colombiano, señala que el volcán presenta alteraciones importantes y sostenidas en su comportamiento, lo que genera mayor riesgo potencial de actividad. Este nivel implica que aunque puede haber variaciones temporales en la actividad, estas no significan necesariamente una vuelta a la normalidad. La alerta exige mayor monitoreo y medidas preventivas para la población cercana.

¿Cuáles son las principales recomendaciones del SGC para la población que vive cerca del volcán Puracé?

El Servicio Geológico Colombiano ha solicitado a la ciudadanía evitar acercarse, tanto a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, como a las cabeceras de los ríos de la zona, debido al riesgo de emisiones inesperadas de ceniza, gases o materiales volcánicos. Además, pide que no se comparta información no oficial y que se sigan únicamente las indicaciones de entidades oficiales para reducir el riesgo y evitar desinformación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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